"Серебряное прошлое". Историк предлагает превратить наследие Алтая в туристический маршрут
Дмитрий Калашников выступает с идеей создать музейно-туристический комплекс
03 июня 2026, 08:45, ИА Амител
Алтайский край может развивать не только рекреационный, лечебно-оздоровительный или событийный, но и культурно-познавательный туризм, в том числе и через свою промышленную историю — освоение территории в XVIII–XIX веках, горное дело и сереброплавильное производство. Старший научный сотрудник музея "Город" Дмитрий Калашников предлагает создать музейно-туристический комплекс "Алтайский горный округ", который объединит исторические объекты в единую сеть и поможет сохранить уникальное наследие региона. Именно с этой идеей он стал героем спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" — о людях, которые не ждут идеального момента, а предлагают конкретные решения для своего города и края.
История, которую важно не потерять
Алтай часто воспринимают как территорию для санаторного отдыха и путешествий по природным маршрутам. Но у региона есть еще один сильный ресурс — история. На протяжении полутора веков Алтайский горный округ играл огромную роль для всей страны. Здесь выплавляли до 90% российского серебра, поэтому край называли "кошельком империи".
Главный символ этой эпохи — комплекс Барнаульского сереброплавильного завода. По словам Дмитрия Калашникова, это почти полностью сохранившийся памятник металлургического производства XVIII–XIX веков, аналогов которому в России совсем немного. Но сегодня такие объекты используют в туризме точечно, без общей системы.
«Необходимо сохранить уникальный заводской комплекс, ввести его в туристический оборот, создать новое направление туризма, что позволит увеличить турпоток и положительно скажется на экономике региона. Комплекс должен стать привлекательным объектом для развития внутреннего туризма», — говорит Дмитрий Калашников.
Идея нового маршрута
Дмитрий предлагает создать музейно-туристический комплекс "Алтайский горный округ". Его центр мог бы появиться как раз на базе сереброплавильного завода в историческом центре Барнаула. Проект должен объединить памятники, связанные с горным делом, в единую туристическую сеть.
В заводских корпусах можно было бы открыть экспозиции об освоении Алтая, добыче и перевозке руды, выплавке металлов, развитии инженерной мысли и камнерезного дела. Еще одна идея — восстановить деревянную крепость Барнаульского завода. Ее башни подошли бы как смотровые площадки и выставочные зоны.
Также проект предполагает реконструкцию "Двора демидовского приказчика", дома заводских рабочих, создание макета серебряного рудника, исторических аттракционов, временных выставок, пеших экскурсий по Барнаулу и автобусных туров в Змеиногорск, Колывань, Павловск и Сузун.
«Наш регион обладает мощным потенциалом для развития познавательного направления туризма, которое сейчас занимает менее 8%. И одним из таких ресурсов является его богатейшее историческое прошлое, включая горно-металлургический период», — отмечает Дмитрий.
Не только музей
Историк подчеркивает: один музейный объект, даже очень сильный, не решит задачу роста турпотока. Нужна среда, в которой туристу захочется остаться в Барнауле на несколько дней.
Поэтому в проекте есть гостиничный блок. На территории заводского комплекса, в зоне регулируемой застройки, он предлагает строительство здания в стиле русского классицизма первой трети XIX века — той эпохи, когда сформировался облик многих заводских построек.
При гостинице можно предусмотреть конференц-залы для деловых, научных и образовательных событий. Это поможет привлечь не только любителей истории, но и бизнес-путешественников. Рядом с заводом уже находятся музеи и парки, пешеходная улица Мало-Тобольская и набережная Оби, филармония, памятники архитектуры и другие точки притяжения.
Такой комплекс мог бы решать сразу несколько задач: сохранить памятник федерального значения, создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления, усилить внутренний туризм и дать жителям края и нашим гостям новый маршрут по истории Алтая.
Человек, который знакомит страну с Барнаулом
Дмитрий Калашников работает с историей города и края всю жизнь, он участвует в проектах АНО "Россия — страна возможностей" и называет себя тем, кто знакомит страну с Барнаулом.
Он стал соавтором издания "Барнаул — город трудовой доблести". В том числе благодаря его экспертной работе город получил этот статус. Сотрудник музея "Город" участвует во всероссийских конкурсах, представляет региональные исторические проекты и входит в число победителей третьего сезона конкурса "Проводники смыслов" — "Экскурсоводы Победы", который в 2025 году прошел в международном статусе.
В этом году он готовит проект, связанный с темой народного единства для конкурса в Смоленске.
Те, кому не все равно
С партией "Новые люди" историк сотрудничает недавно. Он говорит, что видит в ней возможность продвигать конкретные идеи, а не просто обсуждать проблемы. По его мнению, партия может помочь сделать туристическое направление более заметным и собрать вокруг проекта людей, которым важны история, городская среда, экономика и развитие региона.
«Мне близок подход, когда предлагают не абстрактные лозунги, а решения. Туризм, история, рабочие места, сохранение наследия — все это можно связать в один проект, который будет полезен и Барнаулу, и краю», — говорит он.
Для Дмитрия Калашникова жить по-новому — значит по-другому смотреть на привычные места. Не проходить мимо старых зданий, не ждать, пока они разрушатся, и не считать историю делом только музейных специалистов.
Его идея показывает: новое развитие может начаться с бережного отношения к прошлому. Если включить исторические объекты в современную жизнь, они перестанут быть молчаливыми памятниками и станут точками притяжения, образования, туризма и городской гордости.
09:03:02 03-06-2026
Нисколько не умоляя заслуг Дмитрия Калашникова, хочется заметить, что он предлагает то, что до него предлагали все историки города начиная с советских времен. Не надо быть семи пядей во лбу - идея туризма на основе истории горного производства лежит на поверхности.
09:37:51 03-06-2026
В Курьинском районе есть ВСЁ,чтобы привлечь туристов. ВСЁ: первозданная природа,историческое наследие. Рядом единственный в крае заповедник-Тигирекский. Горная Колывань,озера Моховое,Белое,музей Калашникова,гора Синюха.
Осталось только,чтобы власти обратили внимание на это.
10:07:50 03-06-2026
Гость (09:37:51 03-06-2026) В Курьинском районе есть ВСЁ,чтобы привлечь туристов. ВСЁ: п... Если власти обратят на это внимание, вы без штанов останетесь.
09:46:31 03-06-2026
Увы, историю в нашем городе старательно уничтожают. Вместо истории у нас - баба-терминатор и лишенные даже намека на архитектуру торгово-развлекательные сараи, в один из которых рискует превратиться и сереброплавильный завод.
10:10:11 03-06-2026
Гость (09:46:31 03-06-2026) Увы, историю в нашем городе старательно уничтожают. Вместо и... "...в один из которых рискует превратиться и сереброплавильный завод".
Извините, конечно, но что вы хотите? Открыть там литейку на конной тяге и холопском труде и водить туда туристов?
11:01:07 03-06-2026
Кхм... (10:10:11 03-06-2026) "...в один из которых рискует превратиться и сереброплавильн... бунтовать?
для вас/нас будет экскурсия в казематы.
с последующим затоплением.
17:07:24 03-06-2026
Гость (09:46:31 03-06-2026) Увы, историю в нашем городе старательно уничтожают. Вместо и... Опять скулёж об утраченном " историческом наследии" .))). Барнаул после пожара 1917г вообще не очень богат зданиями архитектурно -значимыми. Фрагменты застройки. И что уничтожили в настоящее время исторически -ценного? Хоть один пример. Другой вопрос - почему здания на Ленинском-50-х годов буквально осыпаются особенно по карнизам? По нечётной стороне от Октябрьской до Советов уже ходить страшно. В Питере дома 4-6 этажей , которым по 130 лет прекрасно выглядят
19:46:19 03-06-2026
Гость (17:07:24 03-06-2026) Опять скулёж об утраченном " историческом наследии" .))). ...
потому, что при царе строен. А Барнаул - по принципу "пятилетку в три раза"
😁
12:20:25 03-06-2026
предлагаю дмитрию хоть посмотреть на реализацию в других городах. какие блин гостишки на территории музейного объекта? демидовский завод в Нижнем Тагле. Кузнецкая крепость, Сузунский заво как то без этого обходятся
13:18:13 03-06-2026
«Наш регион обладает мощным потенциалом для развития познавательного направления туризма, которое сейчас занимает менее 8%. Кто сюда поедет? Билет на поезде Москва Барнаул от 13 000- нижняя полка, плюс запененные окна... самолетом- как повезет.. На праздниках и летом (в Барнаул) плюс минус 12-16 000. На своем авто-2.5 дня, на оленях- 3-4 недели... И на что смотреть? Даже по другому- в каких условиях жить? В целом получается, дешевле смотаться во Вьетнам, или на Юг... Намного дешевле. В общем- говорим- греемся.
13:42:20 03-06-2026
Туристов может привлечь не стандартные решения. Пора оживить "огнедышащую машину" Ползунова. Чертежи сохранились. Пора восстановить и демонстрировать в живую. Вырыть пару шахт и обустроить в виде отеля 5 звезд.На территории "заброшки" (заводского помещения) открыть многопрофильный театр (концерты, лектории, выставки и пр.).
15:38:41 03-06-2026
А Сузун тут каким боком?
18:42:33 03-06-2026
Гость (15:38:41 03-06-2026) А Сузун тут каким боком?... Сузунский монетный двор. Династия горных специалистов Слатиных и пр.
17:28:39 03-06-2026
Был бы прекрасным историческим местом отрезок пр.Калинина от Меланжевого комбината до пл. Октября, путь по сути строений первых советских пятилеток, но портят вид два здания, которые абсолютно внешне не впечатляют на пл. Калинина( Жилплощадка)..Строения на пр.Калинина с некоторым углублением в сторону парка "Изумрудный" ( Парк меланжевого комбината) , надо как в Екатеринбурге написать новые назв ания улиц, парков, стадионов а рядом в скобках старые названия. , стадион Клевченя (Красное знамя), МТА ( Клуб меланжевого комбината), по Сизова был замечательный жилой комплекс БМК, детский сад,(детскую больницу снесли, на её месте примитивное высокое здание.,) , два дома по пр.9 Мая, показать, как комплексно строили в первые советские пятилетки.Предприятие, жильё (общежитие и дома для семейных), общественные места отдыха, поликлиника, здание которой надо восстановить, восстановить металлические из уголка несколько электрических столбов с освещением под 30-50 годы, а на столбе около поликлиники обязательно большие круглые часы. Музей (школа № 25 (раньше по-другому называлась).Но это всё фантазии, так как весь вид этой части пр. Калинина ПОРТЯТ НА ЖИЛПЛОЩАДКЕ ВЫСОТНЫЙ ДоМ, МАГАЗИН мАРИЯ рА ОКОЛО ПОЛИКЛИНИКи, В БЫВШЕМ ПАРКЕ Станкостроительного завода - кофейня с Магнитом и ещё чем-то.А на Жилплощадке был парк Энергетиков, там замечательное здание 50-х, несколько мемориальных стел и знаков, очень интересные. То есть, прогулка по местам строек первых пятилеток СССО- от пл. Октября рассказать про здания на площади, по пр.Калинина, мост через выемку, о его истории и выемку рассказать, что это был путь в Среднюю Азию ещё с царских времен.