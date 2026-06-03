"Серебряное прошлое". Историк предлагает превратить наследие Алтая в туристический маршрут

Дмитрий Калашников выступает с идеей создать музейно-туристический комплекс

03 июня 2026, 08:45, ИА Амител

Дмитрий Калашников / Фото из архива героя

Алтайский край может развивать не только рекреационный, лечебно-оздоровительный или событийный, но и культурно-познавательный туризм, в том числе и через свою промышленную историю — освоение территории в XVIII–XIX веках, горное дело и сереброплавильное производство. Старший научный сотрудник музея "Город" Дмитрий Калашников предлагает создать музейно-туристический комплекс "Алтайский горный округ", который объединит исторические объекты в единую сеть и поможет сохранить уникальное наследие региона. Именно с этой идеей он стал героем спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" — о людях, которые не ждут идеального момента, а предлагают конкретные решения для своего города и края.

История, которую важно не потерять

Алтай часто воспринимают как территорию для санаторного отдыха и путешествий по природным маршрутам. Но у региона есть еще один сильный ресурс — история. На протяжении полутора веков Алтайский горный округ играл огромную роль для всей страны. Здесь выплавляли до 90% российского серебра, поэтому край называли "кошельком империи".

Главный символ этой эпохи — комплекс Барнаульского сереброплавильного завода. По словам Дмитрия Калашникова, это почти полностью сохранившийся памятник металлургического производства XVIII–XIX веков, аналогов которому в России совсем немного. Но сегодня такие объекты используют в туризме точечно, без общей системы.

«Необходимо сохранить уникальный заводской комплекс, ввести его в туристический оборот, создать новое направление туризма, что позволит увеличить турпоток и положительно скажется на экономике региона. Комплекс должен стать привлекательным объектом для развития внутреннего туризма», — говорит Дмитрий Калашников.

Идея нового маршрута

Дмитрий предлагает создать музейно-туристический комплекс "Алтайский горный округ". Его центр мог бы появиться как раз на базе сереброплавильного завода в историческом центре Барнаула. Проект должен объединить памятники, связанные с горным делом, в единую туристическую сеть.

В заводских корпусах можно было бы открыть экспозиции об освоении Алтая, добыче и перевозке руды, выплавке металлов, развитии инженерной мысли и камнерезного дела. Еще одна идея — восстановить деревянную крепость Барнаульского завода. Ее башни подошли бы как смотровые площадки и выставочные зоны.

Также проект предполагает реконструкцию "Двора демидовского приказчика", дома заводских рабочих, создание макета серебряного рудника, исторических аттракционов, временных выставок, пеших экскурсий по Барнаулу и автобусных туров в Змеиногорск, Колывань, Павловск и Сузун.

«Наш регион обладает мощным потенциалом для развития познавательного направления туризма, которое сейчас занимает менее 8%. И одним из таких ресурсов является его богатейшее историческое прошлое, включая горно-металлургический период», — отмечает Дмитрий.

Дмитрий Калашников / Фото из архива героя

Не только музей

Историк подчеркивает: один музейный объект, даже очень сильный, не решит задачу роста турпотока. Нужна среда, в которой туристу захочется остаться в Барнауле на несколько дней.

Поэтому в проекте есть гостиничный блок. На территории заводского комплекса, в зоне регулируемой застройки, он предлагает строительство здания в стиле русского классицизма первой трети XIX века — той эпохи, когда сформировался облик многих заводских построек.

При гостинице можно предусмотреть конференц-залы для деловых, научных и образовательных событий. Это поможет привлечь не только любителей истории, но и бизнес-путешественников. Рядом с заводом уже находятся музеи и парки, пешеходная улица Мало-Тобольская и набережная Оби, филармония, памятники архитектуры и другие точки притяжения.

Такой комплекс мог бы решать сразу несколько задач: сохранить памятник федерального значения, создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления, усилить внутренний туризм и дать жителям края и нашим гостям новый маршрут по истории Алтая.

Человек, который знакомит страну с Барнаулом

Дмитрий Калашников работает с историей города и края всю жизнь, он участвует в проектах АНО "Россия — страна возможностей" и называет себя тем, кто знакомит страну с Барнаулом.

Он стал соавтором издания "Барнаул — город трудовой доблести". В том числе благодаря его экспертной работе город получил этот статус. Сотрудник музея "Город" участвует во всероссийских конкурсах, представляет региональные исторические проекты и входит в число победителей третьего сезона конкурса "Проводники смыслов" — "Экскурсоводы Победы", который в 2025 году прошел в международном статусе.

В этом году он готовит проект, связанный с темой народного единства для конкурса в Смоленске.

Те, кому не все равно

С партией "Новые люди" историк сотрудничает недавно. Он говорит, что видит в ней возможность продвигать конкретные идеи, а не просто обсуждать проблемы. По его мнению, партия может помочь сделать туристическое направление более заметным и собрать вокруг проекта людей, которым важны история, городская среда, экономика и развитие региона.

«Мне близок подход, когда предлагают не абстрактные лозунги, а решения. Туризм, история, рабочие места, сохранение наследия — все это можно связать в один проект, который будет полезен и Барнаулу, и краю», — говорит он.

Для Дмитрия Калашникова жить по-новому — значит по-другому смотреть на привычные места. Не проходить мимо старых зданий, не ждать, пока они разрушатся, и не считать историю делом только музейных специалистов.

Его идея показывает: новое развитие может начаться с бережного отношения к прошлому. Если включить исторические объекты в современную жизнь, они перестанут быть молчаливыми памятниками и станут точками притяжения, образования, туризма и городской гордости.