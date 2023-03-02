Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза

Также в России стоит сократить количество сотрудников правоохранительных органов, считает бизнесмен

02 марта 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: 24segodnya.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил уменьшить в России количество чиновников в два-три раза. Как сообщает ТАСС, предприниматель считает, что российской экономике нужно больше свободы от государственного аппарата.

"Про чиновников – мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я всё время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы, – сказал он. – И я вижу, что "лёгкий стресс" всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников – в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов – в пару раз", – заявил он на Красноярском экономическом форуме.

Дерипаска считает, что текущее количество чиновников является для экономики "серьёзной обузой", на которой и без того "гири висят" в виде санкций и других проблем. По мнению предпринимателя, сейчас в России слишком много "госаппарата и госкапитализма", а для развития нужно "больше свободы", в том числе и конкуренции.