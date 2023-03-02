НОВОСТИЭкономика

Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза

Также в России стоит сократить количество сотрудников правоохранительных органов, считает бизнесмен

02 марта 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: 24segodnya.ru
Фото: 24segodnya.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил уменьшить в России количество чиновников в два-три раза. Как сообщает ТАСС, предприниматель считает, что российской экономике нужно больше свободы от государственного аппарата.

"Про чиновников – мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я всё время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы, – сказал он. – И я вижу, что "лёгкий стресс" всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников – в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов – в пару раз", – заявил он на Красноярском экономическом форуме.

Дерипаска считает, что текущее количество чиновников является для экономики "серьёзной обузой", на которой и без того "гири висят" в виде санкций и других проблем. По мнению предпринимателя, сейчас в России слишком много "госаппарата и госкапитализма", а для развития нужно "больше свободы", в том числе и конкуренции.

Комментарии 15

  • Это надо было делать год назад, события ускорились стремительно и соответсвенно от такой неповоротливой армией чиновников надо срочно избавлятся т.к. ИИ без них может принять правильныо и вывереное решение, да и экономия денег бюджета страны.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Это не тот человек который при подписании документа у Путина ручку спёр? Знаменитое "Ручку отдай"))
    02 марта, Гость   Ответить
  • Прав Дерипаска, но этого мало, тут работы не впроворот.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Сокращать надо столько чтобы было на половину меньше нежели при СССР.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Что-то мне подсказывает, что сокращать если и будут, то по принципу "как гаишников" - т.е. все генералы и полканы на месте, а на дорогах стоять некому...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Дерипаска предложил снизить число чиновников --- вот российские олигархи что творят
    03 марта, Гость   Ответить
  • Хватает гаишников на дорогах, потому что когда их поджимают, полковники на дорогу идут. А на каждом углу они и не нужны, сейчас камер хватает. Они больше нужны, чтобы очереди при замене прав разгрести. Вот туда бы еще полковников из кабинетов подогнать не помешало бы
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, что бы очереди при замене прав разгрести------в прошлом году менял через МФЦ,без проблем,на все потратил максимум 20 минут
    03 марта, Гость   Ответить
  • А Дерипаска не сказал, куда пойдут работать бывшие чиновники? Ибо уволят простых рабочих лошадей, которые и так гроши получают, начальники как сидели, так и будут сидеть. Экономически выгоднее сократить поголовье олигархов в стране и начать с Дерипаски. Национализировать незаконно нажитое добро в 90-е и отправить пасти оленей в тундру. Денег у государства значительно прибавится.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Не трогайте дерирыбку! Тьфу, дерипаску. Дедушкин друг- это святое...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Ага, сократят низовых сотрудников, которые с людьми работают, а оставят всех начальников. И будут очереди, и опять будут недовольные. А давайте еще сократим проверяющие органы, типа экспертизы, и пожарного контроля, и строительного контроля, и Роспотребнадзора. Вот заживем то, будем есть продукты с истекшим сроком годности, жить в разваливающихся "элитарных человейниках", умирать от неправильно поставленного диагноза. Кого бояться то, а олигархи похоже хотят отбить финансовые потери на Западном фронте, наверное уже все расходы на работников и строительство жилья оптимизировали, теперь осталось только контрольные органы убрать, чтобы увеличить еще прибыль, прежней то маловато будет.
    03 марта, Гость   Ответить
  • А не дешевле будет сократить олигархов? И денег сразу прибавится в бюджете, и глядишь, заводы и фабрики государство начнет строить, а не надеяться на "бизнесменов", которые только в свой карман смотрят, даже в ущерб государству.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Олигархов никто не нанимал, значит никто сократить не может
    03 марта, Гость   Ответить
  • Перво наперво сократить прокуроров. Это копчик, атавизм, ведь ничего не делают. Однако, если раньше они и следствие вели, и санкции на арест, обыск давали, и заместитель у районного прокурора был один, а сейчас, когда все функции переданы в суд и следственный комитет, у прокурора пять заместителей, зачем?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Иногда в СМИ проскакивают полезные дела прокуратуры. Они чиновников поджимают в защиту прав граждан. И силовикам не дают граждан незаконно прессовать, беспредельничать не дают. Не знаю, насколько они там загружены работой, но про зарплаты слышал
    03 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров