Десантник погиб после прыжка с парашютом в День ВДВ

Когда он приближался к земле, случилось непредвиденное

03 августа 2026, 16:55, ИА Амител

Место трагедии / Фото: Западное МСУТ СК России

В День ВДВ 2 августа на подмосковном аэродроме Ватулино после прыжка с парашютом погиб 41-летний ветеран воздушно-десантных войск, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Предварительно установлено, что мужчина совершал одиночный прыжок без инструктора с высоты около 600 метров. На этапе снижения у него не раскрылся основной парашют.

«Десантник попытался воспользоваться запасным куполом, однако тот сработал слишком поздно — уже у самой земли. От полученных при падении травм мужчина погиб на месте. По информации СМИ, погибшим оказался 41-летний ветеран ВДВ», — пишет mk.ru.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту гибели человека. Следователи уже осмотрели место происшествия. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.