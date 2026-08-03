Десантник погиб после прыжка с парашютом в День ВДВ
Когда он приближался к земле, случилось непредвиденное
03 августа 2026, 16:55, ИА Амител
В День ВДВ 2 августа на подмосковном аэродроме Ватулино после прыжка с парашютом погиб 41-летний ветеран воздушно-десантных войск, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
Предварительно установлено, что мужчина совершал одиночный прыжок без инструктора с высоты около 600 метров. На этапе снижения у него не раскрылся основной парашют.
«Десантник попытался воспользоваться запасным куполом, однако тот сработал слишком поздно — уже у самой земли. От полученных при падении травм мужчина погиб на месте. По информации СМИ, погибшим оказался 41-летний ветеран ВДВ», — пишет mk.ru.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту гибели человека. Следователи уже осмотрели место происшествия. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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