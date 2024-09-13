Детей без природного дара предложили лишить права на высшее образование
Если нет талантов, то ребятам сразу нужно давать рабочие специальности
13 сентября 2024, 11:40, ИА Амител
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью Regnum предложил давать рабочие специальности людям, у которых нет от природы большого ума.
Богомаз отметил, что в жизни нужно много учиться, трудиться и всего добиваться. Однако для всего этого нужен еще и природный дар.
"Понятно, не каждый может стать Ломоносовым. Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса", – подчеркнул глава региона.
Ранее владимирская чиновница призвала выпускниц рожать, а не поступать в университеты.
11:45:41 13-09-2024
А не возбуждение ли это классовой вражны? Не дискриминация ли это? Что Конституция об этом говорит?
13:00:17 13-09-2024
Денис (11:45:41 13-09-2024) А не возбуждение ли это классовой вражны? Не дискриминация л... Ну Мизулиной-маме можно же было задвигать про то, что нужно поражение в правах детей матерей-одиночек. И ничего. И да, вам много раз говорили, что если дискриминации подвергать одни слои населения, то она чуть позже неизбежно коснется всех. Так что кушайте, не обляпайтесь, что вам не нравится-то.
13:32:22 13-09-2024
Гость (13:00:17 13-09-2024) Ну Мизулиной-маме можно же было задвигать про то, что нужно ...
Вы правы. Сначала подняли пенсионный возраст, лишив заработанной пенсии старшее поколение, теперь очередь молодых забыть об образовании.
17:20:28 13-09-2024
Гость (13:32:22 13-09-2024) Вы правы. Сначала подняли пенсионный возраст, лишив зара... Где забыть об образовании? Правильно говорит. Сейчас очень посредственные выпускники поступают в престижные вузы, а в наше время самые лучшие, в том числе и отличники, не могли поступить
13:27:38 13-09-2024
Денис (11:45:41 13-09-2024) А не возбуждение ли это классовой вражны? Не дискриминация л... Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Куда яснее.
Однако предложения переписать Конституцию сыпятся одно за другим.
14:16:25 13-09-2024
Денис (11:45:41 13-09-2024) А не возбуждение ли это классовой вражны? Не дискриминация л... По Конституции у всех граждан России равные права на труд и образование.
16:09:40 13-09-2024
Денис (11:45:41 13-09-2024) А не возбуждение ли это классовой вражны? Не дискриминация л... классы это опасная выдумка карлы марксы. вообще не думай об этом, за тебе все решат умные люди
16:52:21 13-09-2024
Гость (16:09:40 13-09-2024) классы это опасная выдумка карлы марксы. вообще не думай об ... А "умные люди", и ты который "не думай" - это разве уже классы общества...!?
Так может классовое общество всё-таки есть!?
Только тебя просили об этом не думать! И другим это втирать...!
11:49:35 13-09-2024
Кто оценит уровень природного дара?
12:06:55 13-09-2024
Дюша (11:49:35 13-09-2024) Кто оценит уровень природного дара?... как в царские времена: сын начальничка - гений, сын холопа - бездарь и лентяй
12:09:09 13-09-2024
Дюша (11:49:35 13-09-2024) Кто оценит уровень природного дара?... Правильный специалист. У которого точно одаренные дети
13:53:26 13-09-2024
Дюша (11:49:35 13-09-2024) Кто оценит уровень природного дара?... другое граничное условие - стада инженеров-бездарей с высшим образованием в ссср.
11:53:31 13-09-2024
У тех ,кто это предложил, точно природный дар отсутствует. Комплекс неполноценности присутствует. Вот и придумывают идиотские предложения.
11:56:47 13-09-2024
Крепостное право всё ближе и ближе
16:57:14 13-09-2024
Гость (11:56:47 13-09-2024) Крепостное право всё ближе и ближе... это не крепостное право, это евгеника и шовинизм - основа и базовое определение "фашизма"
11:57:08 13-09-2024
Какие рабочие специальности, экономика сырьевая, ей не требуются рабочие, губернатор не экономист, ему не надо рассуждать на эти темы.
11:57:08 13-09-2024
У самих-то действующих губернаторов ума много?Могут лишь на отлично нужные отчеты в центр отправлять.
12:02:48 13-09-2024
Размер черепа будут замерять? Где то это уже было.
12:05:41 13-09-2024
Ну публичные высказывания явно не его дар))
12:08:27 13-09-2024
Да чтооо с ними!? Или у них сейчас месячник "выдвини самое дебильное предложение и получи премию!!!"
12:10:27 13-09-2024
А наличие или отсутствие "дара" у народишка будет освидетельствовать батюшка-барин? Али духовные особы? Али государевы специально аттестованные иффективные манагеры?)
12:13:54 13-09-2024
На приеме в 1й класс дети приходят тестирование на зрелость, это тоже многих недалёких пугает и порой оскорбляет. Нужно серьёзней относиться к результатам ЕГЭ и ужесточать контроль сдачи, а не обсуждать его отмену
12:19:18 13-09-2024
Гость (12:13:54 13-09-2024) На приеме в 1й класс дети приходят тестирование на зрелость,... Ты с ЕГЭ кормишься?
01:55:26 14-09-2024
Гость (12:19:18 13-09-2024) Ты с ЕГЭ кормишься? ... Нет) но моим детям Ваши мешают учиться
12:24:53 13-09-2024
"...нужно давать ребятам рабочие специальности" и организовывать Трудовые фронты.Где-то когда-то такое уже было...
12:26:30 13-09-2024
просто убила статья с утра.....
19:46:48 13-09-2024
Гость (12:26:30 13-09-2024) просто убила статья с утра........ Профоссор Преображенский советовал не читать газеты... 😁
12:30:44 13-09-2024
Нет людей без какого либо дара.Нужно просто рассмотреть,кто и в каком направлении будет полезен.Тупые токари,фрезеровщики и тому подобное тоже полезны не будут.Кто то может стать отличным поваром или механиком или учителем.Нужно выявлять таланты,а не гнобить детей.
12:32:42 13-09-2024
Это что же получается? Богомаз супротив самого полез? Это он же скольких детей участников СВО решил без высшего образования то оставить? Наш то, главный, велел их в оперед всех в учебни принимать. Практически вне конкурса и на бюджеты. И не зависимо от их талантов.
12:33:01 13-09-2024
Как в анекдоте... Нет, у генерала свой сын есть...
12:36:36 13-09-2024
Зря этот господин такое говорит формулируя все именно таким образом. Даже если он и хотел донести свою в целом имеющую право на существование мысль о том, что в настоящее время молодым людям нужно десять раз подумать и трезво оценить необходимость получения высшего образования, т.к. во многом мотивация и стимулы к этому уж не те, что раньше. Но сделал он это максимально некорректно и даже где-то грубо. Хотя может если смотреть прямую цитату без журналистской интерпретации все не так уж прям совсем
13:15:49 13-09-2024
Гость (12:36:36 13-09-2024) Зря этот господин такое говорит формулируя все именно таким ... это он на запад ориентируется. У них там все просто будет. Согласен человек чип в себя всвтавить пойдет в вуз а не согласен -выше уборщика не поднимется
Придет такой молодой выпускник школы - поставит на чело или предплечье печатку с чипом 666 и вот вполне перспективный гражданин. А те кто не соглашается работу не получат. Хлеб или крест -все по библии идет
12:41:48 13-09-2024
Каких только чудесных благоглупостей не прочтешь)
12:47:08 13-09-2024
И в чём он не прав? В ругаемом СССР так и было: аттестат слабый - идешь в технарь (ибо всё равно в институт завалишь экзамен). или сразу на завод. А сейчас- мозгов нет,но на платное примут. Отучится такое чудо за деньги,но ума от этого не добавит. А потом идти куда-то рабочим ему чувство своей "учёности" не позволяет, ибо "я имею высшее образование, платите мне не меньше 100 тысяч сразу!"
15:28:20 13-09-2024
Гость (12:47:08 13-09-2024) И в чём он не прав? В ругаемом СССР так и было: аттестат сл...
Вы прям мои мысли облекли в слова. Может быть сказанное губернатором было грубовато, но по сути-то верно. В СССР так и было. А насчет сырьевой экономики - мир меняется, не заметили? Скоро, очень скоро нужны будут технари и инженеры, а также те, кто умеет работать руками. Умные и дальновидные уже это поняли.
17:31:53 13-09-2024
Гость (15:28:20 13-09-2024) Вы прям мои мысли облекли в слова. Может быть сказанное ... Умные и дальновидные иностр выучили и свалили подальше. Ибо кроме как нищей зп инженерам технарям итд не видать никогда
19:06:15 13-09-2024
Гость (17:31:53 13-09-2024) Умные и дальновидные иностр выучили и свалили подальше. Ибо ... у инженера и технаря норм. зарплаты в алтайском крае - не надо ля-ля, а что ты до инженера или технаря не дотягиваешь умишком - есть подтверждение верности мыслей Богомаза. Смысл ресурс на тебя тратить, если ты окромя копать/не копать/лопату потерять ни к чему не способен
12:52:35 13-09-2024
Индийских фильмов мужик пересмотрел, решил и у нас кастовую систему ввести.
13:06:55 13-09-2024
Цалуем ручку, отец-милостивец! Чмок; чмоок! Да кладем в нее што-то шуршащее, чем Бог послал! Не побрезгуй, кормилец! Признай носителями духа природнаго, к обученью годнаго!
13:17:39 13-09-2024
Таких детей сразу в депутаты
13:25:37 13-09-2024
Евгеника, блин ....
13:31:39 13-09-2024
Удивительно. Как получилось так что вы товарищ губернатор не сантехник? А сидите в тёплом месте. Или вы себя семи пядей во лбу считаете? Хотя по опусу вы просто идиот!
13:46:04 13-09-2024
Андрей (13:31:39 13-09-2024) Удивительно. Как получилось так что вы товарищ губернатор не... Турчака не обижайте. Он с 16 годков как пахарь. Всё в трудах, аки пчела. Ну и остальные губернаторы такие же. Всё своим умом, трудом да прилежностью.
13:32:33 13-09-2024
Гость 12:47 - плюсую 100 раз! Абсолютно точно!
13:42:09 13-09-2024
а чего стебемся? вы в курсе что ссср фсё? социальное государство пролетариев пролетело?
вот и работаем с ресурсами правильно - с финансовыми, энергетическими, территориальными, временными... и человеческими, да. вот если я никогда, даже тренируясь 30 часов в сутки не стану чемпионом россии по боксу - и зачем в меня ресурсы вкачивать? потому что на тренинге сказали "вижу цель - не вижу препятствий"???
показывает человек результаты на прогресс - вот ему и помощь. с перспективой отдачи в +, конечно.
а сидит сиднем с посредственными природными данными - ну так конкурируй с себе подобными за корочку хлебца.
ну и да - много кому уготовано пролететь, и с короной расстаться.
15:16:23 13-09-2024
Мусик (13:42:09 13-09-2024) а чего стебемся? вы в курсе что ссср фсё? социальное государ... - "я никогда, даже тренируясь 30 часов в сутки не стану чемпионом россии по боксу" Мусика, это ты правильно подметил. Владимир Владимирович, тоже про бокс рассказывал, когда на первой тренировке ему сломали нос, то он от этого вида спорта отказался. Может поэтому, мы живем никак все передовые в экономическом и техническом плане страны.
16:49:20 13-09-2024
Мусик (13:42:09 13-09-2024) а чего стебемся? вы в курсе что ссср фсё? социальное государ... А вы не в курсе что человек это не ресурс!??
человек - это ЧЕЛОВЕК!
Вы свои вот эти фашистские замашки выкиньте из-за головы!...
13:42:23 13-09-2024
Приятно посмотреть, как подгорает у людей, готовых убивать или калечить за не ту ориентацию, не те взгляды, не ту одежду или еще за что-нибудь. Ну или на крайний случай сажать. "А нас-то за что" в чистом виде. Главное, сейчас те же самые, которые тут орут о дискриминации, пойдут в соседнюю ветку поддерживать дискриминацию детей мигрантов)
13:46:01 13-09-2024
Гость (13:42:23 13-09-2024) Приятно посмотреть, как подгорает у людей, готовых убивать и... заходите, если обоснуете - поболтаем 8-)))
13:51:51 13-09-2024
- "Понятно, не каждый может стать Ломоносовым. Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности," Видимо Богомаз, фамилия заковыристая, без природного таланта. Это не удивительно, в стране идет отрицательный отбор - каждая вельможа подбирает свое окружение глупее себя, чтобы казаться умным. На какой иерархической ступеньке находятся наши губернаторы от Путина?
14:01:13 13-09-2024
Гость (13:51:51 13-09-2024) - "Понятно, не каждый может стать Ломоносовым. Но природный ... вот вы креативно докопались до фамилии.
погуглите биографию - еще материала полчаса плотной дискуссии.
а вот по делу есть что сказать?
вот лично на вас я бы и ржавого гвоздя как ресурса пожалел бы - потому как без толку.
14:23:09 13-09-2024
Мусик (14:01:13 13-09-2024) вот вы креативно докопались до фамилии.погуглите биограф... Мусика, биографию фамилии, множество раз интерпретировали и позолачивали и сделали так, что умнее его, в мире больше нет. Тут без ржавого гвоздя видно - он не хочет, чтобы рядом были умнее его и это явление, идет вниз по Вертикали. Мораль - если сорванный с грядки огурец попадает в бочку с солеными собратьями, то он становится соленым, как бы он не выпендривался.
16:31:35 13-09-2024
Гость (14:23:09 13-09-2024) Мусика, биографию фамилии, множество раз интерпретировали и ... А если в бочку попадает кусочек таллия - просекаете аналогию?
А не смогут переварить сво-шников и случится как ВВП сказал?
И вы что правда думаете, что такие мысли сами у депутатов заводятся? Это жу-жу ой как не зря.
16:52:57 13-09-2024
Musik (16:31:35 13-09-2024) А если в бочку попадает кусочек таллия - просекаете аналогию... Мусика, ты полезла в паутину тинотьев.
20:05:31 13-09-2024
Гость (16:52:57 13-09-2024) Мусика, ты полезла в паутину тинотьев.... Это был не я.
Мой акк взломали.
Все что написано ранее - не правда. Почти вся.
Тинотья - как это лечить!?
Перается при комменттровании?
16:17:16 13-09-2024
А по каким критериям и кто будет определять природный ум? Это ж надо додуматься до такого, видимо великого природного ума человек, наделён от природы сразу нести чушь. Нормальное образование и программы для молодежи, а не кабалу в виде ипотеки на 25-30 лет и они сами определяться, какую специальность получить.
16:36:18 13-09-2024
Думаю, это версия журналиста, который материал готовил, часто из контекста берут "горячую" фразу, которая именно часть текста и мысли, а собственно мысль. Не тот пост у человека, чтобы двигать такие крамольные идеи. А по сабжу - в Союзе работала в школах программа профориентации, вот если ее возродить - думаю, что много молодых нашли бы себя не в юриспруденции или экономике, а в том, к чему душа лежит, есть врожденные задатки. Ну и вознаграждение за рабочие специальности должно, конечно, соответствовать нормальному уровню жизни. Сколько людей, имея высшее образование, работают по профилю да еще и с удовольствием? Думается, что таких не очень много...
17:04:18 13-09-2024
Гость (16:36:18 13-09-2024) Думаю, это версия журналиста, который материал готовил, част... - "Сколько людей, имея высшее образование, работают по профилю" Семидесятые, восьмидесятые годы, работая на Крайнем Севере зарплата ИТР была в два три и более раз меньше, чем по рабочей сетке. Пришлось поменять кресло теплого кабинета, на кабину импортной техники, зарплата стал в три раза больше и пенсия сейчас сорок тысяч....
18:33:40 13-09-2024
Мусик (13:42:09 13-09-2024) а чего стебемся? вы в курсе что ссср фсё? социальное государ... вот ОН и конкурирует , такую шляпу сморозил товарищ этот дорогой ! А в СССР самое лучшее образование было , это сейчас оно таким стало и кто виноват в этом ? Вот такие , как ОН !
20:07:17 13-09-2024
Гость (18:33:40 13-09-2024) вот ОН и конкурирует , такую шляпу сморозил товарищ этот дор... Мы.
18:57:24 13-09-2024
одна дура сказала и все СМИ подхватили перепечатывать эту лажу. Нафига?
19:47:25 13-09-2024
Дурачок - пяточек
Хочу посмотреть на его детей, которые будут впахивать на заводах
По его словам
08:20:24 14-09-2024
Катерина (19:47:25 13-09-2024) Дурачок - пяточек Хочу посмотреть на его детей, которые ... А что не так с его пятками? Если вы хотели написать типа поросенок, пятАчок, так подскажу вам проверочное слово- пЯтак. Вам на завод, мадам, вот и вся проверка.
13:40:17 14-09-2024
Гость (08:20:24 14-09-2024) А что не так с его пятками? Если вы хотели написать типа пор... а может у неё пятый размер.
тогда другая проверка.
08:20:07 14-09-2024
Сколько хомячков в теме 😅😅😅
12:45:07 14-09-2024
Смотря о каких детях идет речь. Дети есть здоровые, с ОВЗ и чиновников. Все вроде, учатся вдали друг от друга.