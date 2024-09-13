Детей без природного дара предложили лишить права на высшее образование

Если нет талантов, то ребятам сразу нужно давать рабочие специальности

13 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью Regnum предложил давать рабочие специальности людям, у которых нет от природы большого ума.

Богомаз отметил, что в жизни нужно много учиться, трудиться и всего добиваться. Однако для всего этого нужен еще и природный дар.

"Понятно, не каждый может стать Ломоносовым. Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса", – подчеркнул глава региона.

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