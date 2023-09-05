Проект "Киноинтенсив" для детей и молодежи "Как снять фильм" проводит конкурс сценариев. Короткометражный фильм по нему можно будет увидеть уже в ноябре этого года

05 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: Приходских Деля

Увидеть фильм, снятый по собственному сценарию, смогут барнаульские школьники. На конкурс от проекта "Киноинтенсив" принимаются сценарии от детей 9-17 лет на темы дружбы, семьи и любви к Родине. В жанре юных любителей кино никто не ограничивает, главное, чтобы хронометраж будущего фильма был не больше 12-15 минут.

Работы принимают с 1 сентября по 15 октября 2023 года, в этот же день станет известно имя победителя.

В октябре организаторы начнут формировать команду профессионалов для съемок короткого метра и планируют показать готовую ленту уже в ноябре 2023 года.

Оставить заявку на участие и узнать подробнее можно по ссылке.

Проект "Киноинтенсив" для детей и молодежи "Как снять фильм" одержал победу в гранте РДДМ "Движение первых" на проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей. Проект "Киноинтенсив" реализуется автономной некоммерческой организацией "Центр развития общественных инициатив "Дорога добра".