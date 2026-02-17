Шесть россиян пострадали при падении лифта на Пхукете

17 февраля 2026, 17:59, ИА Амител

Лифт в отеле / Изображение сгенерировано alice.yandex.ru / amic.ru

Шестеро россиян получили травмы в результате падения лифта в гостинице на Пхукете. Инцидент произошел 16 февраля во второй половине дня в отеле Tuana Hotels Casa del Sol в районе Ката.

Как сообщили РИА Новости в управлении полиции таиландской островной провинции, в лифт вошли трое мужчин, две женщины и восьмилетняя девочка — все граждане России.

В момент происшествия лифт начал подниматься, но внезапно упал с небольшой высоты и остановился чуть ниже уровня первого этажа. По данным правоохранителей, все шестеро получили легкие травмы.

При этом один из мужчин и восьмилетняя девочка жаловались на боли в спине. Медики, прибывшие на место, поместили их на носилки в качестве превентивной меры — это необходимо на случай травм позвоночника, при которых недопустимо менять положение пострадавшего.

Всех травмированных доставили в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что стилист из России осталась без работы после восхождения на Хан-Тенгри, ей ампутируют палец.