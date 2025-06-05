Digital-агентство Zavod признали лучшим в нескольких категориях конкурса "Рейтинг Рунета"

Всероссийская премия проводится среди разработчиков и владельцев проектов

05 июня 2025, 13:27, ИА Амител

Digital-агентство Zavod / vk.com/digital.zavod

Digital-агентство Zavod, входящее в холдинг FM-Продакшн, стало лучшим в трех категориях и еще в трех заняло призовые места в конкурсе "Рейтинг Рунета". Это всероссийская премия за лучшие сайты и мобильные приложения, проводимая среди разработчиков и владельцев проектов.

В каких рейтингах высоко оценили Digital-агентство Zavod?

1-е место – Таргетированная реклама / Барнаул;

1-е место – SMM / Барнаул;

1-е место – Комплексное продвижение 360 / Оптика: Торговля;

2-е место – Разработка интернет-магазинов / Барнаул;

3-е место – Контекстная реклама / Барнаул;

3-е место – Комплексное продвижение 360 / Барнаул.

Digital-агентство Zavod / Конкурс "Рейтинг Рунета"

FM-Продакшн – один из крупнейших медиахолдингов за Уралом, ведет свою деятельность в Алтайском крае и Республике Алтай. В состав холдинга входят 35 радиостанций, вещание которых организовано на территории Барнаула, Бийска, Рубцовска и Горно-Алтайска, региональные информационные порталы amic.ru и "Атмосфера", а также digital-агентство ZAVOD.