До нуля. О погоде в Барнауле 3 декабря

Ожидается мокрый снег

03 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

Зима / Фото: amic.ru
От -4 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае 3 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Без существенных осадков. В утренние часы местами туман, возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -2 до 0 градусов. В утренние часы возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

Морозы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

