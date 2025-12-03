До нуля. О погоде в Барнауле 3 декабря
Ожидается мокрый снег
03 декабря 2025, 06:00, ИА Амител
Зима / Фото: amic.ru
От -4 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае 3 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Без существенных осадков. В утренние часы местами туман, возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от -2 до 0 градусов. В утренние часы возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.
