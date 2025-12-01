А во второй половине декабря ожидается почти волшебная предновогодняя погода

01 декабря 2025, 13:46, ИА Амител

Морозы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После первых жестких морозов до -27 градусов, которые накрыли Алтайский край 29 и 30 ноября, в регион придет потепление: всю неделю будет 0...-2 градуса. А потом опять ударят морозы. Впрочем, лютовать погода не станет, но неприятности, связанные с такими "качелями", ожидаются. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

Gismeteo

До 6 декабря включительно в Алтайском крае будет тепло. Настолько, что даже ожидаются дожди со снегом почти каждый день. А уже в воскресенье, 7 декабря, столбики термометров резко упадут с -1...-4 до -18 градусов. И вновь нас будет терзать гололед: каждый шаг – это не только проверка умения держать равновесие, но и проверка на удачу! Кстати, ранее amic.ru рассказал, как правильно ходить по улицам в гололед, чтобы уберечься от травм и выжить.

Морозно будет несколько дней, а самым холодным ожидается 8 декабря: прогнозируется до -21 градуса. Потом холода чуть спадут и до конца года будет держаться -10...-15 градусов.

"Яндекс.Погода"

Данный прогноз почти идентичен предыдущему. Есть небольшие расхождения в градусах и осадках.

Можно сказать одно: во второй половине декабря ожидается почти волшебная предновогодняя погода: снег и в среднем около -10 градусов.