До +1. О погоде в Барнауле 4 декабря
Ожидается мокрый снег
04 декабря 2025, 06:00, ИА Амител
Зима в Алтайском крае / Фото: amic.ru
От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае 4 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Местами небольшой мокрый снег, гололедные явления и метель. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле от -1 до +1 градуса. В городе ожидается мокрый снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
