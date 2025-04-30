До +15 градусов опустится температура в Алтайском крае 30 апреля

Местами также пойдут небольшие дожди

30 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Tobias Stonjeck / unsplash.com

До +15 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 30 апреля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +10...+15 градусов. Обойдется преимущественно без осадков, местами по юго-востоку пойдут небольшие дожди. Ветер подует западный, 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер западный, 8–13 м/с.