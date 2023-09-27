До +18 градусов, возможен туман. О погоде в Алтайском крае 27 сентября

Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

27 сентября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +13 до +18 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 сентября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 2-7 м/с.