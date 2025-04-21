Погода на рабочей неделе будет полна сюрпризов, но к выходным в регион придет долгожданное потепление

21 апреля 2025, 15:10, ИА Амител

Жаркий день в Барнауле / Фото: amic.ru

Жара до 30 градусов вернется в Алтайский край 27 апреля. Но нарастать тепло будет постепенно. Так, например, в ближайшую ночь, 22-го числа, в регионе еще ожидаются заморозки от 0 до -5°С, а днем воздух прогреется не выше +10...+15 градусов. Кстати, осадков на большей части территории во вторник не будет, однако уже 23 апреля они возобновятся. Об этом рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"23 апреля в регионе местами пойдут дожди небольшой и умеренной интенсивности. Температура будет повышаться: ночью +0...+5 градусов, днем +17...+22 градуса. Ветер усилится до 13–18 м/с", – сообщила Людмила Сырых.

24 апреля уже на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах они могут местами сопровождаться грозами и усилением ветра до 15–20 м/с.

"Если в ночь на 24 апреля ожидается от -5 до +2 градусов, то к концу недели уже +4...+9. Днем в четверг предварительно от +6 до +13 градусов, а в воскресенье температура воздуха повысится до +24...+30 градусов", – заключила Людмила Сырых.