До +9. О погоде в Барнауле 26 октября
Будет пасмурно, осадков не ожидается
26 октября 2025, 06:05, ИА Амител
Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От +7 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае 26 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Без осадков. В утренние часы местами небольшая изморозь, возможен туман. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от +6 до +9 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.
