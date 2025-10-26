До +9. О погоде в Барнауле 26 октября

Будет пасмурно, осадков не ожидается

26 октября 2025, 06:05, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +7 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае 26 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Без осадков. В утренние часы местами небольшая изморозь, возможен туман. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +6 до +9 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.