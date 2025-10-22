24 октября в крае ожидается до +13 градусов, а 27 октября тепло сменится мокрым снегом

22 октября 2025, 18:15, ИА Амител

Граница между осенью и зимой / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края ждут последние по-настоящему теплые дни этой осенью, после чего регион ожидает резкое похолодание с дождями и мокрым снегом. Согласно прогнозам Gismeteo и регионального Гидрометцентра, погода приготовила сюрпризы на ближайшие две недели.

В пятницу, 24 октября, станет по-настоящему тепло – температура достигнет рекордных для конца октября +13 градусов. Солнечная погода без осадков продлится и в субботу, подарив жителям края последние теплые выходные перед долгой зимой.

Однако уже в воскресенье, 26 октября, ситуация резко изменится. Солнце скроется за тучами, начнутся дожди, а температура поползет вниз. Пик похолодания придется на начало недели: в понедельник и вторник, 27-28 октября, столбики термометров покажут не более +3 градусов, а осадки перейдут в мокрый снег.

Синоптики обещают кратковременное улучшение погоды 30 октября, когда солнце снова появится и воздух прогреется до +7 градусов. Но уже на следующий день, 31 октября, ожидаются осадки и похолодание до +3 градусов.

Особое внимание метеорологи обращают на ночные заморозки, которые усилятся к концу недели. В ночь на 23 октября температура может опуститься до -9 градусов, что создаст условия для образования гололедицы на дорогах.

Напомним, в Барнауле и Бийске объявили "черное небо" до 24 октября. Специалисты из Гидрометцентра прогнозируют, что с 14:00 21 октября до 14:00 24 октября в атмосфере будут сохраняться условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей.