Эксперт рассказал, какие изменения ждут владельцев банковских карт в марте

Банки будут снижать доходность по остаткам и вводить требования к активности клиентов

21 февраля 2026, 18:34, ИА Амител

В марте банки традиционно пересматривают условия обслуживания карт, подстраивая их под текущую экономическую ситуацию и свои интересы. Об этом агентству "Прайм" рассказал аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан.

По словам эксперта, каждая дебетовая карта требует затрат на обслуживание, которые должны окупаться за счет использования средств клиентов. Если этого не происходит, банки меняют условия.

«Они либо уменьшают доходность по остаткам, либо вводят дополнительные требования к клиентской активности, чтобы продукт оставался финансово устойчивым», — пояснил Лоссан.

Параллельно усиливается тренд на разграничение функций: карты все чаще используют для повседневных трат, а банковские счета и вклады — для накоплений. Это удобнее для финансовых организаций, поскольку деньги с карты могут быть сняты в любой момент.

В целом банковские продукты становятся более специализированными и точными, заключил аналитик.