До нуля. О погоде в Барнауле 5 декабря

На дорогах ожидается сильная гололедица

05 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

От -4 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае 5 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшой мокрый снег, гололедные явления и метель. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

В Барнауле -2...0 градусов. В городе ожидается умеренный снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, порывы до 17 м/с.