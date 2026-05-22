Без мер господдержки до конца года могут прекратить работу 30–40% таксопарков

22 мая 2026, 15:14, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В 2026 году российские таксопарки столкнулись с заметным снижением доходов и прибыли, сообщает "Коммерсантъ".

Национальный совет такси, проведя опрос в мае 2026 года, выяснил, что большинство компаний испытывают ухудшение финансовых и операционных показателей.

«Из 100 опрошенных таксомоторных компаний 81% отметили снижение выручки, 90% указали на падение чистой прибыли, 60% сообщили об увеличении кредиторской задолженности, а 69% упомянули рост налоговой нагрузки», — пишет издание.

По словам Евгения Ермолаева, руководителя таксопарка NEXT, отрасль переживает один из самых трудных периодов в своей истории, который даже сложнее, чем во время пандемии.

Представители сервиса "Максим" отметили, что в последние годы капитальные расходы таксистов выросли в два-три раза из-за значительного повышения цен на автомобили.

Ранее россиянам разъяснили порядок заказа социального такси для людей с инвалидностью.