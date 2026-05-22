Доходы таксопарков в России резко сократились
Без мер господдержки до конца года могут прекратить работу 30–40% таксопарков
22 мая 2026, 15:14, ИА Амител
В 2026 году российские таксопарки столкнулись с заметным снижением доходов и прибыли, сообщает "Коммерсантъ".
Национальный совет такси, проведя опрос в мае 2026 года, выяснил, что большинство компаний испытывают ухудшение финансовых и операционных показателей.
«Из 100 опрошенных таксомоторных компаний 81% отметили снижение выручки, 90% указали на падение чистой прибыли, 60% сообщили об увеличении кредиторской задолженности, а 69% упомянули рост налоговой нагрузки», — пишет издание.
По словам Евгения Ермолаева, руководителя таксопарка NEXT, отрасль переживает один из самых трудных периодов в своей истории, который даже сложнее, чем во время пандемии.
Представители сервиса "Максим" отметили, что в последние годы капитальные расходы таксистов выросли в два-три раза из-за значительного повышения цен на автомобили.
Ранее россиянам разъяснили порядок заказа социального такси для людей с инвалидностью.
15:17:04 22-05-2026
У нас еще остались таксопарки?
15:22:52 22-05-2026
Гость (15:17:04 22-05-2026) У нас еще остались таксопарки?... Не знаю, как там с таксопарками, но по максимке в этом году бросил работать. Только попутные от случая к случаю. Ибо сплошная благотворительность
00:13:35 23-05-2026
Гость (15:22:52 22-05-2026) Не знаю, как там с таксопарками, но по максимке в этом году ... Долго доходило))
15:29:33 22-05-2026
Значит вырастут доходы общественного транспорта! - хотя нет, выяснится, что автобусов нет, а что есть поломаны - надо поднять цены.
Плюс подорожает бензин на 10-15%.
Какая досада - кто бы мог подумать?!
17:39:43 22-05-2026
Таксопарк NEXT. По-русски не судьба назвать?
12:57:17 26-05-2026
Как же просто было раньше, вышел на перекресток голосанул и 2-3 тачки остановились,выбирай любую,а не ждать эти такси по времени выше, чем в заявке