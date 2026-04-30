В ряде регионов действуют лимиты на количество поездок в месяц и приоритет целей

30 апреля 2026, 14:22, ИА Амител

Социальное такси / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Социальное такси представляет собой транспортное средство, предназначенное для перевозки граждан с ограниченными возможностями, чаще всего — маломобильных, к значимым социальным объектам, рассказал Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ, в интервью RT.

«Социальное такси работает во многих регионах страны. При этом на федеральном уровне отсутствует закон, регулирующий эту услугу. Все вопросы решаются на уровне субъектов федерации», — пояснил Машаров.

Для того чтобы воспользоваться социальным такси, нужно узнать, предоставляется ли эта услуга в вашем регионе. Эту информацию можно получить в органах социальной защиты или МФЦ, сказал эксперт.

Затем он посоветовал собрать пакет документов, включающий паспорт, справку об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации или абилитации, документ о регистрации и заявление.

«После подготовки документов необходимо обратиться в орган соцзащиты или МФЦ и подать заявку на поездку. Сделать это можно по телефону, через мобильное приложение или на региональном сайте. Важно помнить, что заказывать такси нужно заранее», — подытожил эксперт.

