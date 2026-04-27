Россиянам рассказали, почему выросли цены на такси

Сильнее всего тарифы выросли в крупных городах — Москве, Санкт Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге

27 апреля 2026, 16:18, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Стоимость поездок на такси растет по нескольким причинам, среди которых закон о локализации автомобилей и увеличение затрат на их обслуживание, рассказал Станислав Еговцев, основатель таксопарка, в интервью радио Sputnik.

По словам Еговцева, закон о локализации значительно сократил ассортимент автомобилей, подходящих для работы в такси. Это приводит к постепенному выходу из строя части автопарка. Замена выбывших машин затруднена из-за ограниченного предложения и высоких цен на новые автомобили.

Эксперт отметил, что это создает дополнительную проблему — рост цен на сами машины.

«Попытки государства снизить ключевую ставку, чтобы сделать деньги и лизинг дешевле, на практике не дают результата из-за увеличения стоимости автомобилей. Снижение ставки стимулирует экономику и инфляцию, а также повышает утилизационный сбор. В итоге автомобили дорожают быстрее, чем падают процентные ставки, и общие платежи по лизингу остаются на прежнем уровне», — пояснил он.

Еговцев указал на увеличение операционных расходов. Ремонт, обслуживание автомобилей и запчастей стали дороже, что вызывает простои машин и снижение доходов, при этом затраты остаются неизменными.

Кроме того, на стоимость услуг такси влияют инфраструктурные проблемы, такие как сбои в связи. Некоторые водители не могут эффективно работать с парками из-за отсутствия навыков или готовности использовать VPN, заключил эксперт.

Комментарии 8

Гость

16:50:05 27-04-2026

да че нам рассказывать, и так знаем, нефть дешевеет - бензин дорожает, нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть не меняется - бензин всеравно дорожает. Ну а от бензина зависят воообще все цены.
Просто кто то у кормушки, очень охренел с апппетитом, торгуя сырьем, за которую люычные мужики кровь проливают, а десяток дармоедов бабки рубят.

Ужас

17:02:17 27-04-2026

Народ, а во Вьетнаме такси дешевле чем в России и в этой "нефтедобывающей" стране бензин стоит столько сколько и в РФ, а ещё дороги здесь хорошие.

Гость

18:14:47 27-04-2026

То есть, эксперт не побоялся обвинить государство? Смело…

Вадим

23:49:38 27-04-2026

Яша бы аппетит убавил до 2%, было бы нормально. Парк 0%, я бы работал в яшке

Гость

06:33:33 28-04-2026

ХОТЬ БЫ РАЗ РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРДЫ почему снизилась в России цена на жизнь- о чем я - это из области фантастики- даже не научной. Ну лучше расскажите на что еще придумали штрафы.

Артур

13:08:40 28-04-2026

Цены на такси выросли?!
Что-то я не заметил! 17 заказов вчера на сумму 3385. Среднюю стоимость сами посчитайте.

Сергей

14:02:27 28-04-2026

Интересное кино получается: работаю самозанятым в ЯндексТакси. Заработки только вниз. Бонусы Черт знает где, повышенный спрос-тяп ляп, сама стоимость уменьшается... Если где-то и растёт, точно не в Иркутске.

Виталий

02:44:58 29-04-2026

Когда наконец такси подорожает???!!!!!! Такси не должно быть доступно для всех! Вспомните советские времена - много вы видели школьников, которые в соседний двор (в школу) едут на комфорте +?
А те для кого оно уже подорожало - приглашаем воспользоваться уютным, доступным общественным транспортом!!!!!

