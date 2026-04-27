Сильнее всего тарифы выросли в крупных городах — Москве, Санкт Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге

27 апреля 2026, 16:18, ИА Амител

Стоимость поездок на такси растет по нескольким причинам, среди которых закон о локализации автомобилей и увеличение затрат на их обслуживание, рассказал Станислав Еговцев, основатель таксопарка, в интервью радио Sputnik.

По словам Еговцева, закон о локализации значительно сократил ассортимент автомобилей, подходящих для работы в такси. Это приводит к постепенному выходу из строя части автопарка. Замена выбывших машин затруднена из-за ограниченного предложения и высоких цен на новые автомобили.

Эксперт отметил, что это создает дополнительную проблему — рост цен на сами машины.

«Попытки государства снизить ключевую ставку, чтобы сделать деньги и лизинг дешевле, на практике не дают результата из-за увеличения стоимости автомобилей. Снижение ставки стимулирует экономику и инфляцию, а также повышает утилизационный сбор. В итоге автомобили дорожают быстрее, чем падают процентные ставки, и общие платежи по лизингу остаются на прежнем уровне», — пояснил он.

Еговцев указал на увеличение операционных расходов. Ремонт, обслуживание автомобилей и запчастей стали дороже, что вызывает простои машин и снижение доходов, при этом затраты остаются неизменными.

Кроме того, на стоимость услуг такси влияют инфраструктурные проблемы, такие как сбои в связи. Некоторые водители не могут эффективно работать с парками из-за отсутствия навыков или готовности использовать VPN, заключил эксперт.