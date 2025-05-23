Бизнес-партнер арестованного барнаульского застройщика возглавил новую строительную фирму

Экс-директор новосибирского филиала "Малоэтажной Сибири" Михаил Яковлев после скандала с несданными домами остался в бизнесе. Сейчас он руководит другой похожей компанией под названием "Хвоя"

23 мая 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Михаил Яковлев в рекламном ролике компании "Малоэтажная Сибирь" / Фото: скриншот из видео

Партнер "малоэтажного застройщика" Ивана Заикина (сейчас находится в СИЗО, из-за того что не достроил обещанные дома) Михаил Яковлев продолжает заниматься строительным бизнесом. Теперь он руководит новой фирмой под названием "Хвоя". Ранее Яковлев возглавлял филиал скандальной компании "Малоэтажная Сибирь" в Новосибирске, который перестал существовать в начале 2025 года. Оставшиеся без домов (но с ипотекой) клиенты "Малоэтажной Сибири" возмущены тем, что Яковлев все еще трудится в "строительном деле", и считают предпринимателя причастным к проблемам с "недостроями". Также у них есть претензии к банкротству Заикина и к банку, который сотрудничал с предпринимателем. Подробнее – в материале amic.ru.

Справка: В 2024 году клиенты из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области массово жаловались на ситуацию с компанией "Малоэтажная Сибирь". Они говорили, что взяли ипотеку и отдали несколько миллионов рублей за строительство частных домов, но работы либо вообще не стартовали, либо так и не были завершены. Пострадавшие обратились в полицию, и в октябре 2024 года директора фирмы Ивана Заикина арестовали по подозрению в мошенничестве. Однако деньги людям все еще никто не вернул, и они вынуждены платить ипотеку.

Новая компания – старое руководство

На портале checko.ru указано, что Михаил Яковлев был директором компании "Малоэтажная Сибирь НСК", то есть новосибирского филиала барнаульской "Малоэтажной Сибири". Учредителем "отделения" значился как раз арестованный Иван Заикин. Юрлицо было ликвидировано 24 января 2025 года. Кстати, в группе "Малоэтажной Сибири" во "ВКонтакте" есть рекламные видео с Яковлевым, в том числе с объектов в Алтайском крае – например, из коттеджного поселка Рощино.



Сейчас Михаил Яковлев на сайте хвоястрой.рф указан как руководитель компании "Хвоя". Она зарегистрирована на ИП "Яковлев Михаил Евгеньевич", о чем также написано на странице интернет-ресурса.

Также там говорится, что "Хвоя" возводит дома под ключ в Новосибирске "за три месяца с гарантией пять лет". Там же указано, что компания уже "семь лет строит дома из камня" и всего построила более 130 объектов, в команде состоит свыше 25 человек.

При этом на том же сайте указан год регистрации бренда – 2024-й. Кроме того, в июле 2024-го была создана группа компании во "ВКонтакте" и канал в Телеграме. В том же месяце был зарегистрирован домен сайта. Визуально сайт "Хвои" напоминает страницу "Малоэтажной Сибири", отмечают пострадавшие.

Страница сайта "Хвоястрой.рф" / Скриншот сайта

Где сейчас Заикин?

Сейчас Иван Заикин находится в СИЗО, мера пресечения действует до 8 июня 2025 года, скоро ее должны продлить. Под стражей Заикин находится с 11 октября 2024 года.

Будучи под арестом, предприниматель подал на банкротство в Арбитражный суд Алтайского края. Заявление предпринимателя приняли и ввели в отношении Заикина процедуру реструктуризации.

Это побудило пострадавших клиентов "Малоэтажной Сибири" из Барнаула 1 марта 2025 года выйти на разрешенный митинг с требованием остановить банкротство Заикина и призвать банки перенести сроки выплаты ипотеки. В январе 2025 года на митинг против "Малоэтажной Сибири" выходили и пострадавшие клиенты из Новосибирска.

Информация о компании "Малоэтажная Сибирь Нск"/ Скриншот с сайта checko.ru

"С целью уклонения от уплаты задолженности"

Клиенты "Малоэтажной Сибири" протестуют, так как боятся потерять деньги из-за банкротства самого Заикина. Сейчас они также подали заявление в полицию Центрального района Барнаула. В нем говорится о том, что желание Заикина стать банкротом – фиктивное, поэтому процедуру надо остановить.

"Сделано это было с целью уклонения от уплаты задолженности, сокрытия имущества и, по всей видимости, преднамеренного банкротства", – пояснила заявительница Виктория Морозова.

Также 22 мая 2025 года активисты встретились с прокурором Алтайского края Антоном Германом. С ним они говорили не только о банкротстве Заикина и его партнерах, но и о том, почему "Левобережный" и другие банки вообще работали с этим предпринимателем. Ведь судебные приставы еще в 2023 году отправляли им запросы на арест имущества, отмечают пострадавшие со ссылкой на документы. Однако эти запросы не помешали продолжать сотрудничать с Заикиным "Левобережному" и другим банкам, которые давали ипотеку для клиентов "Малоэтажной Сибири", подчеркивают оставшиеся без домов люди.

"Где украденные деньги – большой вопрос. Мы, как и прежде, платим ипотеку за воздух. Банк "Левобережный" сделал предложение – отсрочить срок сдачи в эксплуатацию дома. Да, нам будет чуть спокойнее, что ставка не взлетит. Но они выдали нам ипотеку, когда шли судебные процессы в отношении застройщика Заикина и когда приставы делали запросы в банк на арест счетов", – пояснила она.

По словам девушки, банк уже дал пострадавшим заявление на продление срока по ипотеке. Однако в документе якобы есть абзац о том, что если клиент подписывает бумагу, то это значит, что он не имеет никаких претензий к банку, рассказала Виктория. Поэтому часть пострадавших заявление все еще не подписала, отметила Морозова.

Заявление пострадавшей Виктории Морозовой в полицию/ Фото предоставлено Викторией Морозовой

В чем подозревают Заикина?

Ивана Заикина подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). По этой статье он может получить до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового).

Следствие считает, что Заикин до 4 апреля 2024 года обманным путем, злоупотребив доверием, похитил у 34 клиентов компании "Малоэтажная Сибирь" деньги на общую сумму 170 млн рублей.