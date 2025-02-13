"С долгами за воздух". Пострадавшие от застройщика барнаульцы собираются митинговать
Люди требуют остановить банкротство директора "Малоэтажной Сибири" Ивана Заикина
13 февраля 2025, 07:01, Антон Дегтярев
Пострадавшие от действий компании "Малоэтажная Сибирь" барнаульцы собираются выйти на митинг 1 марта 2025 года. Люди требуют остановить процедуру банкротства в отношении директора фирмы, а также заставить банки перенести сроки выплаты ипотеки. По словам пострадавших, кредитные организации обязаны отвечать за то, что перевели деньги людей неблагонадежному застройщику.
Банкротство и банки
Инициативная группа подала документы на проведение митинга в администрацию города и ждет согласования. В акции собираются участвовать как минимум 30 человек. В качестве площадки они выбрали площадь Свободы. Об этом amic.ru рассказала одна из пострадавших клиенток "Малоэтажной Сибири" Виктория Морозова.
"Триггером стало то, что Заикину позволили банкротиться, а это значит, что мы теперь вообще ничего не получим. Часть людей были в процессе гражданских дел, у них нет судебного решения, и чтобы им зайти в дело о банкротстве, нужно заплатить большую пошлину. Но и это не гарантирует возврата даже части наших денег. Мы настаиваем, что присутствует факт преднамеренного банкротства и будем пытаться остановить этот процесс. А еще хотим привлечь внимание общества, ведь такая ситуация сегодня может произойти с каждым", – рассказала Морозова.
Также пострадавшие барнаульцы требуют, чтобы банки, работавшие с "Малоэтажной Сибирью", не отстранялись от ситуации, а "признали свою ошибку" и позволили людям сдвинуть сроки по ипотечным выплатам.
"Если у нас в течение двух лет не будет построен дом, ставка по ипотеке взлетит до небес. Мы просим банки на время следствия передвинуть сроки по кредитам, но они идут в отказ. Но ведь эти же банки дали Заикину аккредитацию, единым траншем перевели всю сумму по ипотеке. А теперь ведут себя, словно ни при чем", – возмущается Виктория Морозова.
Пикет в Новосибирске
В январе на подобный митинг выходили и пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири" из Новосибирска. Они также пытались обратить внимание властей на то, что ведущие банки России переводят застройщикам деньги по ипотеке с господдержкой "без всякого контроля" и проверки "порядочности и надежности" этих компаний. Митингующие отмечали, что после банкротства таких фирм банки "остаются в стороне", а люди – "наедине с долгами за воздух".
"Хотим, чтобы нам помогли, остановили платежи по ипотеке или хотя бы перенесли сроки сдачи дома, заморозили срок на время следствия, пока не станет ясно, куда Заикин дел деньги. Мы хотим, чтобы наша местная власть занялась вопросом. Также требуем привлечь к ответственности всех причастных к мошенничеству – то есть не только Заикина, а всю их компанию", – рассказали новосибирцы журналисту amic.ru.
Новосибирцы призывали губернатора Андрея Травникова создать рабочую группу для детального рассмотрения ситуации. Отметим, кроме клиентов "Малоэтажной Сибири", на митинге 20 января в Новосибирске присутствовали и клиенты строительной фирмы – "Мегадом", которая тоже собрала деньги с людей, а дома не построила.
Что за скандал с "Малоэтажной Сибирью"?
О проблемах в компании "Малоэтажная Сибирь" стало известно в сентябре 2024 года, когда ее клиенты из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области рассказали, что заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, однако работы либо вообще не начались, либо не были закончены. Руководство компании обещало сдать дома, однако сроки постоянно сдвигались. В числе пострадавших – десятки семей. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
В отношении директора компании Ивана Заикина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), его отправили в СИЗО (срок пребывания под арестом продлен до 8 марта 2025 года). Всего бизнесмену вменяют 21 преступление, в Алтайском крае потерпевшими числятся 22 жителя, общий их ущерб превышает 120 млн рублей.
Находясь в СИЗО, Иван Заикин подал на банкротство. В феврале 2025 года Арбитражный суд признал обоснованным желание предпринимателя обанкротиться и ввел в отношении него процедуру реструктуризации.
07:19:20 13-02-2025
Вот поэтому всегда предпочитаю недвижимость брать на вторичном рынке.
08:19:33 13-02-2025
Гость (07:19:20 13-02-2025) Вот поэтому всегда предпочитаю недвижимость брать на вторичн... А как с законом, что если прежний владелец банкротится, то всё, что он продал за последние 3 года, изымут? Говорят, что забирают квартиры и автомобили у добросовестных приобретателей в пользу тех, кто банкротит. Чел продал квартиру, на тот момент банкротиться не собирался. Потом через 2г 10 месяцев стал банкротом, это ведь никак покупатель не предусмотрит.
09:51:03 13-02-2025
Гость (08:19:33 13-02-2025) А как с законом, что если прежний владелец банкротится, то ... На этот случай предусмотрено "титульное страхование", дорого, но надежно.
10:56:18 13-02-2025
Гость (09:51:03 13-02-2025) На этот случай предусмотрено "титульное страхование", дорого... Кто-нибудь уже пользовался таким страхованием? Насколько дорого? Очевидно, страхуется сумма, которая в договоре. А если через 2 года цена на квартиру существенно вырастет? На эту сумму другую не купишь, останешься на улице?
15:22:01 13-02-2025
Гость (08:19:33 13-02-2025) А как с законом, что если прежний владелец банкротится, то ... Если квартира продается не по заниженной стоимости а по рыночной ,то не заберут по таким случаем были уже решения суда в пользу покупателя
07:54:51 13-02-2025
Чем больше долг, тем легче банкротство? Но ведь большие суммы спрятать труднее. Куда-то же ушли средства клиентов "малоэтажной сибири". Где деньгиГ
08:32:05 13-02-2025
людям нужно подавать коллективное заявление о мошенничестве, доказывайте, что принимая деньги он уже не мог исполнять договоры.
пусть арбитраж идет параллельно с уголовным процессом.
выводите это все из чисто гражданско-правовой плоскости
09:10:51 13-02-2025
Ковидные ограничения , ни кто не отменял. Как бы странно это не было.
Но во многих регионах власти отказывают в проведении таких мероприятий, на основании запрета для людей собираться вместе
10:26:59 13-02-2025
Странный подход у пострадавших людей. Пришел вывалил миллионы непонятно кому и жди когда он тебе на пустом месте построит хату. Ну граждане! Так не делается. Делается так. Приезжаешь на пустое место. Ставишь себе вагончик и начинаешь там жить. И место это контролировать. Приехали сделали яму под фундамент ты заценил и если доволен - дал 10 тыщ рублев а недоволен - послал в ***. Дальше приехали залили под твоим приглядом - залили посмотрел как схватился бетон. Если качество бетона норм -заплатил 50 тыщ если нет - послал в **** И так далее
Но учтите - придется побегать и поискать желающих тебе работы на таких условиях делать - это проблема да. Всем надо деньги и сразу а когда говоришь что не дашь а посмотришь как сделали то в отказку все сразу идут. А по другому то нельзя - народ слишком разбалованый и вовроватый
11:36:09 13-02-2025
Гость (10:26:59 13-02-2025) Странный подход у пострадавших людей. Пришел вывалил миллион...
Правду пишите, не нравится она многим. Отдают деньги мутным ИП, ООО или вообще не понятно кому, а потом жалуются и просят помочь им. В данном случае хотя бы не много пострадавших и вопрос можно будет решить при желании. Но сейчас раздувается схематоз с пирамидой в т.н. поселке Лесной-2. Почему никто из правоохранителей не обращает внимания, что продаются участки, которых по сути нет. Правильнее сказать схематоз в том, что продаётся право субаренды на участки за миллионы рублей. Там аренда под комплексное развитие территории, которое арендаторы никогда не завершат и субарендаторы, купившие земельные участки у арендаторов, попадут по полной программе. А участков в Лесном-2 планируется не меньше тысячи или больше. Мини МММ назревает и никто не обращает на это внимания.
11:45:33 13-02-2025
Гость (11:36:09 13-02-2025) Правду пишите, не нравится она многим. Отдают деньги мут... да людям нарисовали красивый образ "загородной жизни" - на картинку и ведутся, потом на стоимость, а разбираться не хотят, что им лютое ...о и палки впаривают втридорога, а еще и палок не докладывают. Пока в ИЖС не будет нормативки, как в МКД, то только попадать и останется не мамонтам, мечтающим о барбекю и газонокосилке.
21:31:06 13-02-2025
Гость (11:45:33 13-02-2025) да людям нарисовали красивый образ "загородной жизни" - на к... ну на фотках вроде взрослые тетки мужики, не детишки. мне хоть зарисуйся, я свои деньги просто так не подарю
10:41:59 13-02-2025
Повелись на низкий ценник. На рынке ИЖС сформировалась пирамида - на деньги новых клиентов достраивали старым. Ипотека рухнула, новых денег нет. И оказывается, что низкий ценник закрыл вывеску ИП "Рога и копыта"