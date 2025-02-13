Люди требуют остановить банкротство директора "Малоэтажной Сибири" Ивана Заикина

13 февраля 2025, 07:01, Антон Дегтярев

Клиенты компании "Малоэтажная Сибирь"/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Пострадавшие от действий компании "Малоэтажная Сибирь" барнаульцы собираются выйти на митинг 1 марта 2025 года. Люди требуют остановить процедуру банкротства в отношении директора фирмы, а также заставить банки перенести сроки выплаты ипотеки. По словам пострадавших, кредитные организации обязаны отвечать за то, что перевели деньги людей неблагонадежному застройщику.

Банкротство и банки

Инициативная группа подала документы на проведение митинга в администрацию города и ждет согласования. В акции собираются участвовать как минимум 30 человек. В качестве площадки они выбрали площадь Свободы. Об этом amic.ru рассказала одна из пострадавших клиенток "Малоэтажной Сибири" Виктория Морозова.

"Триггером стало то, что Заикину позволили банкротиться, а это значит, что мы теперь вообще ничего не получим. Часть людей были в процессе гражданских дел, у них нет судебного решения, и чтобы им зайти в дело о банкротстве, нужно заплатить большую пошлину. Но и это не гарантирует возврата даже части наших денег. Мы настаиваем, что присутствует факт преднамеренного банкротства и будем пытаться остановить этот процесс. А еще хотим привлечь внимание общества, ведь такая ситуация сегодня может произойти с каждым", – рассказала Морозова.

Также пострадавшие барнаульцы требуют, чтобы банки, работавшие с "Малоэтажной Сибирью", не отстранялись от ситуации, а "признали свою ошибку" и позволили людям сдвинуть сроки по ипотечным выплатам.

"Если у нас в течение двух лет не будет построен дом, ставка по ипотеке взлетит до небес. Мы просим банки на время следствия передвинуть сроки по кредитам, но они идут в отказ. Но ведь эти же банки дали Заикину аккредитацию, единым траншем перевели всю сумму по ипотеке. А теперь ведут себя, словно ни при чем", – возмущается Виктория Морозова.

Виктория Морозова (слева) с мужем / Фото: amic.ru

Пикет в Новосибирске

В январе на подобный митинг выходили и пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири" из Новосибирска. Они также пытались обратить внимание властей на то, что ведущие банки России переводят застройщикам деньги по ипотеке с господдержкой "без всякого контроля" и проверки "порядочности и надежности" этих компаний. Митингующие отмечали, что после банкротства таких фирм банки "остаются в стороне", а люди – "наедине с долгами за воздух".

"Хотим, чтобы нам помогли, остановили платежи по ипотеке или хотя бы перенесли сроки сдачи дома, заморозили срок на время следствия, пока не станет ясно, куда Заикин дел деньги. Мы хотим, чтобы наша местная власть занялась вопросом. Также требуем привлечь к ответственности всех причастных к мошенничеству – то есть не только Заикина, а всю их компанию", – рассказали новосибирцы журналисту amic.ru.

Новосибирцы призывали губернатора Андрея Травникова создать рабочую группу для детального рассмотрения ситуации. Отметим, кроме клиентов "Малоэтажной Сибири", на митинге 20 января в Новосибирске присутствовали и клиенты строительной фирмы – "Мегадом", которая тоже собрала деньги с людей, а дома не построила.

Пикет обманутых клиентов "Малоэтажной Сибири" в Новосибирске / Фото предоставлено клиентами

Что за скандал с "Малоэтажной Сибирью"?

О проблемах в компании "Малоэтажная Сибирь" стало известно в сентябре 2024 года, когда ее клиенты из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области рассказали, что заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, однако работы либо вообще не начались, либо не были закончены. Руководство компании обещало сдать дома, однако сроки постоянно сдвигались. В числе пострадавших – десятки семей. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

В отношении директора компании Ивана Заикина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), его отправили в СИЗО (срок пребывания под арестом продлен до 8 марта 2025 года). Всего бизнесмену вменяют 21 преступление, в Алтайском крае потерпевшими числятся 22 жителя, общий их ущерб превышает 120 млн рублей.

Находясь в СИЗО, Иван Заикин подал на банкротство. В феврале 2025 года Арбитражный суд признал обоснованным желание предпринимателя обанкротиться и ввел в отношении него процедуру реструктуризации.