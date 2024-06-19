Суд опрашивает свидетелей по делу возможного "политеховского" маньяка Манишина

19 июня состоялось второе заседание по делу Манишина

19 июня 2024, 11:44, ИА Амител

Суд над Виталием Манишиным / Фото: Алина Богомолова

В Калманском районном суде 19 июня начался опрос свидетелей по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Всего на процесс пригласили пятерых свидетелей, которые сегодня могут дать показания, сообщили в Калманском районном суде.

Но не все из них приедут на заседание: несколько будут опрошены по видеосвязи, в том числе одна из потерпевших, отметили в суде. Очно пригласили родственников потерпевших.

Напомним, что суд над Виталием Манишиным начался 17 июня. На заседании огласили обвинительное заключение и определили порядок исследования доказательств. До этого, 3 июня 2024 года, Манишину продлили срок пребывания в СИЗО на шесть месяцев – до 21 ноября 2024 года. Процесс было решено закрыть от журналистов.

Манишина задержали в мае 2023 года. Целый год ему продлевали меру пресечения в Октябрьском районном суде. В мае 2024-го дело передали в Калманский районный суд, ведь там Манишин жил и, по версии следствия, совершал убийства.

Изначально бывшего чиновника подозревали в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной, которое произошло 16 сентября 1989 года. По версии следствия Манишин отдыхал с ней в одной компании, остался с девушкой наедине и после этого ее живой никто не видел. Позднее на допросах Манишин сознался еще в 10 убийствах, в том числе и в тех, которые приписывали так называемому "политеховскому" маньяку. В каких именно – можно прочитать здесь.

В отношении Манишина возбудили уголовные дела по двум статьям: по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). По ним Манишин вряд ли получит пожизненное заключение, так как срок давности давно прошел. Подробнее о том, как велось расследование, читайте по ссылке.