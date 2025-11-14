"Достоин каждый". Наблюдательный совет НЗК готов к церемонии награждения победителей

"Главное – честное соперничество", – отметили члены Наблюдательного совета премии "Народный знак качества" в ходе обсуждения троек финалистов 2025 года

14 ноября 2025, 15:39, ИА Амител

Наблюдательный совет НЗК / Фото: amic.ru

Меньше недели осталось до ежегодной торжественной церемонии награждения победителей. 18 ноября в концертном зале "Сибирь" лучшие из лучших получат заветную статуэтку – настоящий знак качества своей работы, безупречной репутации и истинной преданности клиентам и делу. Накануне организаторы премии объявили компании, которые вошли в шорт-листы каждой номинации. Однако имена победителей станут известны только во вторник, 18 ноября.

Кто вошел в топ-3 в номинации, можно узнать здесь.

Наблюдательный совет НЗК / Фото: amic.ru

Шорт-листы также обсудили на заседании Наблюдательного совета премии, который состоялся 11 ноября.

«Премии достоин каждый, – убеждена руководитель проекта, директор по маркетингу Медиагруппы FM Продакшн Татьяна Бондарева. – В этом году мы еще больше усилили контроль за накрутками – к сожалению, подобные случаи мы фиксировали и пресекали и в этом году. Конечно, такое стремление прийти к победе любым путем не говорит о честности, но говорит о высоком статусе премии – желание получить заветную статуэтку порой кружит голову».

Наблюдательный совет НЗК / Фото: amic.ru

Члены Наблюдательного совета, куда входят региональные чиновники и представители бизнес-сообществ, напоминают главную цель премии – выбрать самые любимые компании.

«Главное – честное соперничество. И никогда не принижаем ни второе, ни пятое место – каждая компания, которую номинировали и за которую голосовали, уже достойна победы. Главное – честное соперничество, уважение к коллегам на этапе голосования», – подчеркнул член Наблюдательного совета Александр Евстигнеев, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.

При этом в следующем году организаторы обещают новшества – какие, станет известно в 2026-м.

«Это позволит расширить возможность для других секторов экономики – предоставить возможность стать лучшими тем компаниям, которые пока в силу номинаций не могут участвовать. К следующему году мы обязательно проработаем этот вариант, что, вероятно, поможет и снизить градус накруток», – объяснил председатель комитета АКЗС по предпринимательству Владимир Семенов.

"Народный знак качества" – это ежегодная награда, которую вручают на основе народного голосования в различных категориях. Премию создали для поддержания алтайского бизнеса. А также для формирования доверия среди потребителей, повышение прозрачности и ответственности предпринимательства. Отметим: в этом году во втором этапе конкурса мы получили около 70 тысяч голосов от жителей региона (на 40% больше, чем в предыдущем). Самое большое количество голосов – в номинациях "Медцентр", "Автосалон", "Бьюти-центр", "Кафе и ресторан", "Фастфуд и доставка".