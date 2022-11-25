Фестиваль спорта и творчества «Сибирский чир» пройдет в Барнауле

В субботу, 26 ноября, в Барнауле пройдет фестиваль спорта и творчества «Сибирский чир». Это итоговое мероприятия проекта «Чирлидинг в отдаленные уголки России»

В проекте, который длился целый год, участвовали команды по чир спорту из пяти районов Алтайского края и Барнаула. Спортсмены выезжали в районы и обучали всех желающих освоить этот вид спорта. Было разработано специальное пособие, по которому проводили занятия.

И теперь, 26 ноября, в ДК Барнаула состоится финальное мероприятие, в котором примут участие все команды проекта и спортсмены из других городов России. Подано более 50 заявок из пяти регионов России: Алтайский край, Московская, Иркутская и Волгоградская области, Санкт-Петербург.

От Алтайского края заявлены команды г. Барнаула, г. Змеиногорска, ЗАТО Сибирский, сёл Новомоношкино Заринского района и Романово. В этот день выступит более 200 спортсменов.

Зрителей ждут:

— межрегиональные рейтинговые соревнования серии RUSSIAN CHEER OPEN 2022

— увлекательные мастер-классы,

— интересная фотозона.

Как пояснили организаторы праздника, чаще всего спортсмены выступают в спортивных залах. А здесь они выйдут на сцену, где будет красивое освещение и качественный звук. Все это придаст спортивным номерам больше эстетики и позволит увидеть выступления с иной стороны.

Участников фестиваля будет оценивать судейская коллегия, в состав которой входят эксперты со всей страны: от Санкт-Петербурга до Иркутска.

Когда и где пройдет фестиваль?

26 ноября 2022 г в 14-00, во Дворце культуры города Барнаула, ул. Антона Петрова, 146а

Вход бесплатный.

Возрастное ограничение 0+.

Кроме того будет идти прямая трансляция с соревнований на платформе ВК со страницы «Федерация чирлидинга и чир спорта Алтайского края» https://vk.com/cheeraltay22rus

Организаторы фестиваля КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодёжи», РФСОО «Федерация чирлидинга и чир спорта Алтайского края», НПТС «Движитель» при поддержке Федерации чирлидинга и чир спорта России.

Фестиваль проводится с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятие рекомендовано для участия Министерством образования и науки Алтайского края.