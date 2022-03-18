Мюзикл «Фауст» в Молодежном театре, купеческое чаепитие и игротека. Как провести выходные в Барнауле

Весна всё ближе. День стал длиннее, а солнышко — теплее. А потому хватит сидеть дома, собираемся на прогулку, чтобы напитаться яркими эмоциями и хоть немного отвлечься от тревожных мыслей. Среди развлечений в эти выходные — необычные мастер-классы, премьерный мюзикл в Молодёжном театре и купеческое чаепитие. Подробности — в материале Марии Лаврищевой.

«Фауст» в Молодёжном театре Алтая (12+)

Можно сходить по «Пушкинской карте»





Фото: Молодёжный театр Алтая

«Фауст» в Молодёжном театре — это не просто спектакль по произведению Гёте. Это — мюзикл, который поставил московский композитор Александр Шевцов.

А всего над спектаклем работали 11 постановщиков, среди которых номинанты и обладатели «Золотой маски». Для «Фауста» изготовили 83 комплекта костюмов, в каждом из которых по две вещи. Кстати, в театре отмечают, что эти костюмы станут неожиданностью для зрителя.

В театре считают, что история Фауста началась задолго до Гёте: легенды о человеке, продавшем душу дьяволу, были известны с XIII века. Первый рассказ о Фаусте увидел свет 435 лет назад. Различные интерпретации истории Фауста известны и в литературе, и в кино, и в театре. Актуальна эта трагедия и сегодня, предупреждают авторы.

Когда смотреть: 19 и 20 марта в 17:00. Кстати, билетов осталось мало, так что поторопитесь их купить.

Где смотреть: Молодёжный театр Алтая.

Идём играть

Фото: vk.com/mosigra_barnaul

Поиграть в настольные игры в хорошей компании и совершенно бесплатно предлагает барнаульцам «Мосигра» (7+). Помимо множества разнообразных настольных игр участников ждёт вкусный кофе и чай от кофейни Renoir Coffee, где проводится мероприятие.

Можно прийти компанией, а можно одному и найти единомышленников в кофейне. Правила игр объяснят организаторы (если потребуется), они же подскажут наиболее интересные варианты игр по вашим интересам.

Когда играть: 19 марта с 13:00 до 17:00 в ТЦ «Ультра».

Идём на экскурсии

Экскурсия в музей железной дороги (6+)

Фото: @klubmk

Участники экскурсии попадут в уникальный железнодорожный музей, прогуляются по восьми залам, увидят макеты старых вокзалов, кабину старинного паровоза и ещё множество других экспонатов.

Когда: 20 марта, в 15:00.

Цена: 350 рублей. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89.

Экскурсия «Городская мистика» (6+)

Вас проведут по самым мистическим местам Барнаула и расскажут о тайнах и проклятиях города. Возможно, вы сумеете понять, кто за этим стоит.

Когда: 19 марта, в 18:00.

Цена: 350 рублей. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89.

Экскурс в историю древних народов Алтая (12+)

В ГМИЛИКА расскажут о том, как жили древние народы на Алтае. Вы познакомитесь с величественной музыкой, таинственным миром шаманов, сказительным даром кайчи, колдовской шубой и даже шапкой-«птицей». Великолепная программа и для детей, и для взрослых.

Когда: 20 марта с 13 до 14 часов.

Где: ГМИЛИКА. Заказать билеты: (3852) 50-14-12, (3852) 50-42-43.

Развлекаемся с детьми

Театральная гостиная в «Горной аптеке» (6+)

Сегодня здесь покажут моноспектакль про Федота-стрельца, удалого молодца. Актриса — Алёна Елясова и куклы.

Когда: 19 марта в 19:00.

Где: ул. Ползунова, 42. Записаться по телефону +7(3852)53-62-67.

Купеческое чаепитие (6+)

Фото: музей «Горная аптека»

Вас приглашают в историческое гастрономическое путешествие. Вы узнаете о традициях купеческого и крестьянского чайного стола, чайного этикета. Отведаете ароматный чай с ягодным пирогом и ватрушками с черёмухой от шеф-повара ресторации «Горная аптека». А также — алтайский мёд с сушками, облепиховый десерт. Чай будет травяной из самовара.

Когда: в воскресенье, в 16:00.

Где: ул. Ползунова, 42, «Горная аптека» .

Цена: 400 рублей (детский), 500 рублей (взрослый).

Подтвердить своё участие обязательно по телефону +7 (3852) 53-62-67.

Готовим манты. Мастер-класс (6+)

Фото: кафе «Неюрта»

Мастер-класс для маленьких барнаульцев проводят в кафе «Неюрта». Детей научат готовить красивые и вкусные манты. Они будут фигурные и цветные. Завершится мастер-класс дегустацией.

Когда: в воскресенье, в 12:00.

Где: в кафе «Неюрта», ул. Водников, 1е.

Цена: для ребёнка вместе с взрослым сопровождающим 450 рублей. Записаться: +7 (3852) 60-01-33.

Идём в театр. «Денискины рассказы» (5+)

Фото: театр кукол «Сказка»

В основе спектакля — рассказы Виктора Драгунского про мальчика Дениску и его друзей — игривых, шаловливых фантазёров. Смешной, красочный и одновременно ностальгический спектакль, пронизанный романтикой 60-х годов, яркими детскими впечатлениями и мечтами о далёких звёздах.

Когда: в 11:00, 13:00 и 15:00 в субботу, 19 марта.

Где: в театре кукол «Сказка». Длительность — 45 минут.

Идём в кино

Просмотр фильма «Залиния» с дискуссией (12+)

Любите не только смотреть фильмы, но и обсуждать их? Вас ждут в субботу в киноклубе библиотеки им. Шишкова. Сегодня здесь покажут фильм «Залиния» (режиссёр Вадим Дубровицкий).

Это маленькая история из жизни России 1990-х годов глазами детей. У главной героини — пятилетней Алины — есть крыша над головой, но нет дома, есть родители, но нет семьи. Девочке суждено рано осознать, что такое смерть и предательство, познать жестокость окружающего мира. События происходят на фоне тяжелейшей эпохи перестройки. Но не всё здесь безнадёжно грустно и уныло, ведь «Залиния» — место, где рождается новая жизнь и возрождается надежда.

Когда смотреть: 19 марта в 13:00.

Где: киноклуб библиотеки им. Шишкова.

Цена: бесплатно.

«Доктор Свисток» (16+)

Фото: kino-mir

Этот российский фильм рассказывает историю Арсена, который всегда мечтал стать пластическим хирургом, но устроиться ему удалось только администратором в клинику. Никакого образования у Арсена не было, но зато отлично получалось выдавать китайские импланты за швейцарские и продавать пациентам места в очереди.

Всё шло прекрасно, пока у одной из звёзд шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолёта. Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена — он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи. Где, в чём он уверен, его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.