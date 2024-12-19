"Думает о будущем". Путин оценил работу правительства РФ

Президент указал на важность своевременной работы

19 декабря 2024, 16:55, ИА Амител

Президент России Владимир Путина / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин на прямой линии положительно оценил работу правительства, назвав ее "эффективной" и "вполне удовлетворительной".

Российский лидер отметил, что кабинет министров уделяет внимание формулированию задач и национальных целей развития, а также размышлениям о будущем.

"О будущем нужно думать всегда. У нас даже в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны думали о будущем и делали, как выяснилось потом, правильно", – подчеркнул Путин.

При этом президент указал на важность своевременной работы правительства и предложил уделять больше внимания развитию отдельных отраслей. По его словам, такой подход необходим для дальнейшего прогресса.

Заявление главы государства прозвучало в ходе обсуждения текущей работы правительства и перспектив его деятельности.