"Думает о будущем". Путин оценил работу правительства РФ
Президент указал на важность своевременной работы
19 декабря 2024, 16:55, ИА Амител
Президент России Владимир Путин на прямой линии положительно оценил работу правительства, назвав ее "эффективной" и "вполне удовлетворительной".
Российский лидер отметил, что кабинет министров уделяет внимание формулированию задач и национальных целей развития, а также размышлениям о будущем.
"О будущем нужно думать всегда. У нас даже в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны думали о будущем и делали, как выяснилось потом, правильно", – подчеркнул Путин.
При этом президент указал на важность своевременной работы правительства и предложил уделять больше внимания развитию отдельных отраслей. По его словам, такой подход необходим для дальнейшего прогресса.
Заявление главы государства прозвучало в ходе обсуждения текущей работы правительства и перспектив его деятельности.
11:03:22 20-12-2024
Правительство думает о будущем. Своем.
11:08:40 20-12-2024
Гость (11:03:22 20-12-2024) Правительство думает о будущем. Своем. ... надеемся что у вас есть немоного мозгов и вы тоже подумаете о своем будущем.
будете учиться, повышать квалификацию, рожать детей, вкладываться в активы а не в жоповозки и бетонные курятники...
11:30:37 20-12-2024
Musik (11:08:40 20-12-2024) надеемся что у вас есть не много мозгов и вы тоже подумаете ... Даже птичка летать не может, если перьев нет у ней.