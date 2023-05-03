Два человека пострадали при взрыве газа в доме под Саратовом

За хлопком последовал пожар, его потушили на площади 15 квадратных метров

03 мая 2023, 10:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС региона.

Инцидент случился ранним утром 3 мая в квартире на пятом этаже панельной девятиэтажки по улице Полтавской. За хлопком последовал пожар, его потушили на площади 15 кв. метров.

В результате двух человек (мужчину 1956 года рождения и женщину 1953 года рождения) госпитализировали с ожогами. Отмечается, что горожанка повисла на оконной решётке на третьем этаже, её спустили с помощью автолестницы.

Ещё пятерых человек пожарные вывели из задымлённого подъезда с помощью спасательных устройств. Всего эвакуированы 30 человек, в том числе пятеро детей.

Причина ЧП устанавливается.