Движение общественного транспорта восстановили в Барнауле
Маршруты меняли из-за непогоды
22 июля 2026, 10:49, ИА Амител
Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле восстановили движение автобусов, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Это коснулось автобусных маршрутов № 10, 53, 60, трамвайных №2, 7 и 10, а также троллейбусного — №1.
Ранее схемы движения общественного транспорта временно изменили из-за большого количества дождевых вод на пересечении Павловского тракта и улицы Попова.
11:47:18 22-07-2026
надолго ли?
восстановили движение.
дождь идёт.
Свердловск и Тюмень передают эстафету Барнаулу?
где эксперты?