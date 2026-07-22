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Движение общественного транспорта восстановили в Барнауле

Маршруты меняли из-за непогоды

22 июля 2026, 10:49, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле восстановили движение автобусов, сообщили в пресс-службе мэрии города. 

Это коснулось автобусных маршрутов № 10, 53, 60, трамвайных №2, 7 и 10, а также троллейбусного — №1.

Ранее схемы движения общественного транспорта временно изменили из-за большого количества дождевых вод на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. 

Барнаул общественный транспорт дорожное движение
       

Комментарии 1

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интересно.

11:47:18 22-07-2026

надолго ли?
восстановили движение.
дождь идёт.
Свердловск и Тюмень передают эстафету Барнаулу?
где эксперты?

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