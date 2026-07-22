Маршруты меняли из-за непогоды

22 июля 2026, 10:49, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле восстановили движение автобусов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Это коснулось автобусных маршрутов № 10, 53, 60, трамвайных №2, 7 и 10, а также троллейбусного — №1.

Ранее схемы движения общественного транспорта временно изменили из-за большого количества дождевых вод на пересечении Павловского тракта и улицы Попова.