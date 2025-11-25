Двое выживших в жестком ДТП под Камнем-на-Оби находятся в крайне тяжелом состоянии
Третьего пострадавшего перевели на амбулаторное лечение
25 ноября 2025, 16:40, ИА Амител
В Алтайском крае врачи борются за жизни двух выживших в ДТП, которое ночью 25 ноября устроил водитель без прав, сообщает "МК на Алтае".
Напомним, авария произошла на трассе К-02, возле Камня-на-Оби. 27-летний житель села Крутиха, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Водитель погиб, трех пассажиров с различными травмами доставили в больницу.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края, один пострадавший сейчас находится на амбулаторном лечении, а состояние двух других врачи оценивают как крайне тяжелое.
«Мы делаем все возможное, для того чтобы спасти жизнь и здоровье наших пациентов», – отметила главврач Каменской межрайонной больницы.
Медики оказывают полное диагностическое и лечебное сопровождение, стабилизируют состояние пациентов и поддерживают постоянный контакт с профильными клиниками Барнаула.
Ранее пассажирский микроавтобус слетел в кювет на алтайской трассе. В момент происшествия в салоне находилось десять пассажиров.
00:08:00 26-11-2025
их в вертолет и в Барнаул никак нельзя доставить? тут то условия и техника супер апо сравнению с тамошней...помрут ни за что(