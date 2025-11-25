Двое выживших в жестком ДТП под Камнем-на-Оби находятся в крайне тяжелом состоянии

Третьего пострадавшего перевели на амбулаторное лечение

25 ноября 2025, 16:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае врачи борются за жизни двух выживших в ДТП, которое ночью 25 ноября устроил водитель без прав, сообщает "МК на Алтае".

Напомним, авария произошла на трассе К-02, возле Камня-на-Оби. 27-летний житель села Крутиха, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Водитель погиб, трех пассажиров с различными травмами доставили в больницу.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края, один пострадавший сейчас находится на амбулаторном лечении, а состояние двух других врачи оценивают как крайне тяжелое.

«Мы делаем все возможное, для того чтобы спасти жизнь и здоровье наших пациентов», – отметила главврач Каменской межрайонной больницы.

Медики оказывают полное диагностическое и лечебное сопровождение, стабилизируют состояние пациентов и поддерживают постоянный контакт с профильными клиниками Барнаула.

