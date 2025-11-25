Водителя иномарки, сбившего трех человек в Славгороде, отправили в СИЗО на два месяца
Расследование дела находится на личном контроле начальника краевого ГУ МВД
25 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
Водителя иномарки, сбившего трех человек в Славгороде, отправили в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на ближайшие два месяца.
Расследование дела находится на личном контроле начальника краевого ГУ МВД Сергея Камышева. Ранее сообщалось, что водитель совершил ДТП, после чего скрылся с места аварии. В результате наезда один человек погиб, двое получили тяжелые травмы. Машину позже нашли в одном из городских дворов.
«По данным следствия, предварительно установлено, что мужчина был пьян. Уголовное дело расследуется по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека)», – отметили в МВД Алтайского края.
