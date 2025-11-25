Один погиб и трое пострадали. Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе ночью 25 ноября

У водителя не было прав

25 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Автомобиль ГАИ в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае под Камнем-на-Оби ночью 25 ноября произошло смертельное ДТП – автомобиль опрокинулся в кювет, один человек погиб, трое пострадали. Двое из выживших находятся в тяжелом состоянии.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, авария случилась около трех часов ночи на трассе К-02, в 300 метрах от города. Предварительно установлено, что 27-летний житель села Крутиха, управляя Mitsubishi Lancer, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Известно также, что у водителя не было прав.

«Мужчина погиб на месте. Еще трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу, состояние двоих оценивается как тяжелое», – отметили в ведомстве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, ход расследования контролирует прокуратура.

