Двух человек увезли в больницу после аварии с мотоциклом в Бийске

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции

31 июля 2026, 12:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 31 июля в Бийске произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир двухколесного транспорта, сообщили в соцсетях станции скорой медицинской помощи города.

Авария произошла на улице Эдуарда Гейдека в промышленной части Бийска. На место происшествия выезжала бригада скорой. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего обоих госпитализировали. По данным медиков, водитель и пассажир мотоцикла находятся в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.