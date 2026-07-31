Двух человек увезли в больницу после аварии с мотоциклом в Бийске
Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции
31 июля 2026, 12:15, ИА Амител
Утром 31 июля в Бийске произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир двухколесного транспорта, сообщили в соцсетях станции скорой медицинской помощи города.
Авария произошла на улице Эдуарда Гейдека в промышленной части Бийска. На место происшествия выезжала бригада скорой. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего обоих госпитализировали. По данным медиков, водитель и пассажир мотоцикла находятся в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.
«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения», — призвали медики.
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