Двух женщин спасли при пожаре в частном доме в алтайском селе

Огонь потушили на площади 80 квадратных метров

13 января 2024, 10:30, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Двух женщин спасли при пожаре в населенном пункте Чарышское Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился минувшей ночью в частном доме на улице Комсомольской. На момент прибытия пожарных горели веранда, крыша и стены.

"Через окно были спасены две женщины. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров", – отметили в министерстве.

На месте работали пять человек на двух пожарных машинах. Причины произошедшего выясняют.