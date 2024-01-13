Двух женщин спасли при пожаре в частном доме в алтайском селе
Огонь потушили на площади 80 квадратных метров
13 января 2024, 10:30, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Двух женщин спасли при пожаре в населенном пункте Чарышское Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился минувшей ночью в частном доме на улице Комсомольской. На момент прибытия пожарных горели веранда, крыша и стены.
"Через окно были спасены две женщины. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров", – отметили в министерстве.
На месте работали пять человек на двух пожарных машинах. Причины произошедшего выясняют.
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