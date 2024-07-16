"Единая Россия" выдвинула кандидата на довыборы в Бийскую думу
Состоятся довыборы 8 сентября
16 июля 2024, 21:30, ИА Амител
На довыборы депутата думы города Бийска выдвинут Сергей Михайлов – генеральный директор завода "Сибприбормаш". Он получил поддержку на предварительном голосовании и уже зарекомендовал себя как авторитетный руководитель, сообщили в пресс-службе партии.
Иван Гладких, руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", отметил, что "Сибприбормаш" является градообразующим предприятием и важным в оборонно-промышленном комплексе России. Сергей Михайлов активно участвует в жизни города и ведет эффективную социальную политику. Он – достойный кандидат на предстоящих выборах, который получит поддержку жителей, добавил Гладких.
Довыборы депутата думы города Бийска состоятся 8 сентября 2024 года. Сергей Михайлович Михайлов родился 12 июня 1978 года, имеет высшее профессиональное образование, инженер, кандидат экономических наук. Женат, воспитывает троих детей.
На заводе "Сибприбормаш" в период его руководства реализованы инвестиционные проекты на сумму 5,8 млрд рублей. Заработная плата работников увеличена на 60%, объемы выручки – более чем в 3,5 раза, а численность предприятия выросла в два раза.
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