"Единая Россия" выдвинула кандидата на довыборы в Бийскую думу

Состоятся довыборы 8 сентября

16 июля 2024, 21:30, ИА Амител

Сергей Михайлов / Фото: пресс-служба "Единой России"

На довыборы депутата думы города Бийска выдвинут Сергей Михайлов – генеральный директор завода "Сибприбормаш". Он получил поддержку на предварительном голосовании и уже зарекомендовал себя как авторитетный руководитель, сообщили в пресс-службе партии.

Иван Гладких, руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", отметил, что "Сибприбормаш" является градообразующим предприятием и важным в оборонно-промышленном комплексе России. Сергей Михайлов активно участвует в жизни города и ведет эффективную социальную политику. Он – достойный кандидат на предстоящих выборах, который получит поддержку жителей, добавил Гладких.

Довыборы депутата думы города Бийска состоятся 8 сентября 2024 года. Сергей Михайлович Михайлов родился 12 июня 1978 года, имеет высшее профессиональное образование, инженер, кандидат экономических наук. Женат, воспитывает троих детей.

На заводе "Сибприбормаш" в период его руководства реализованы инвестиционные проекты на сумму 5,8 млрд рублей. Заработная плата работников увеличена на 60%, объемы выручки – более чем в 3,5 раза, а численность предприятия выросла в два раза.