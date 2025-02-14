Единый электронный реестр захоронений появится в Барнауле
В электронную базу войдут все 19 городских кладбищ
14 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
В Барнауле работают над созданием единого электронного реестра захоронений. Об этом сообщили на заседании городской думы.
Руководитель городской Специализированной похоронной службы Денис Бордаченков заявил, что работа над созданием электронного реестра захоронений уже ведется. В систему войдут данные обо всех 19 кладбищах Барнаула.
"В дальнейшем каждый желающий сможет получить информацию о захоронении того или иного человека в сети Интернет", – прокомментировал Бордаченков.
Также на заседании депутаты обсудили вопрос содержания кладбищ. Они предложили организовать волонтерскую помощь, чтобы навести порядок на могилах воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также других защитников Отечества.
13:24:38 14-02-2025
Нужное дело. Как-то при посещении кладбища помимо могилок родственников хотели навестить место упокоения учительницы. Но не смогли найти, так как знали только год смерти, а сотрудники кладбища просили точную дату, чтобы назвать номер участка.
13:56:24 14-02-2025
Тут основная работа занести все в единую базу данных и в одном формате и желательно большими буквами. Чтобы сопровождали.
14:05:47 14-02-2025
давно пора
14:21:55 14-02-2025
Пора бы уже прекратить выводить землю из
экономического оборота засоряя её кладбищами. Стопроцентная обязательная кремация и колумбарий, всё что нужно.
16:52:40 14-02-2025
Гость (14:21:55 14-02-2025) Пора бы уже прекратить выводить землю из экономического ... Поезжай в Индию, это в их традициях. У православных предают земле.
19:21:05 14-02-2025
Гость (14:21:55 14-02-2025) Пора бы уже прекратить выводить землю из экономического ... надо ухаживать за кладбищами и превращать их в парки постепенно, а не захламлять и делать свалки
14:46:50 14-02-2025
с одной стороны - отличная идея, будет удобно. а с другой стороны - требования законодательства о защите персональных данных (ФИО, дата рождения и смерти - это персональные данные). Как будут этот вопрос решать интересно
15:37:53 14-02-2025
Гость (14:46:50 14-02-2025) с одной стороны - отличная идея, будет удобно. а с другой ст... На всех мемориальных стелах даты рождения и смерти, традиция. Или предлагаете ставить номера? Вон на памятниках Пушкину тоже указывают даты, как быть?