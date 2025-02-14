Единый электронный реестр захоронений появится в Барнауле

В электронную базу войдут все 19 городских кладбищ

14 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Кладбище / Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле работают над созданием единого электронного реестра захоронений. Об этом сообщили на заседании городской думы.

Руководитель городской Специализированной похоронной службы Денис Бордаченков заявил, что работа над созданием электронного реестра захоронений уже ведется. В систему войдут данные обо всех 19 кладбищах Барнаула.

"В дальнейшем каждый желающий сможет получить информацию о захоронении того или иного человека в сети Интернет", – прокомментировал Бордаченков.

Также на заседании депутаты обсудили вопрос содержания кладбищ. Они предложили организовать волонтерскую помощь, чтобы навести порядок на могилах воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также других защитников Отечества.