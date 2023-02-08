Эхо турецких землетрясений дошло до границ Алтая
Несколько толчков зафиксировали в малонаселённом районе в Республике Тыва
08 февраля 2023, 09:21, ИА Амител
Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы академии наук зафиксировал эхо турецких землетрясений. Об этом рассказали в пресс-службе филиала.
Толчки силой 4 балла, а также один силой 3,5 балла зафиксировали на малонаселённой территории в Республике Тыва.
Всего в мире за последние 48 часов произошло более 240 серьёзных землетрясений.
Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё одно землетрясение. По последним данным, число погибших в результате природных катаклизмов в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек.
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