Эхо турецких землетрясений дошло до границ Алтая

Несколько толчков зафиксировали в малонаселённом районе в Республике Тыва

08 февраля 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы академии наук зафиксировал эхо турецких землетрясений. Об этом рассказали в пресс-службе филиала.

Толчки силой 4 балла, а также один силой 3,5 балла зафиксировали на малонаселённой территории в Республике Тыва.

Всего в мире за последние 48 часов произошло более 240 серьёзных землетрясений.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё одно землетрясение. По последним данным, число погибших в результате природных катаклизмов в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек.