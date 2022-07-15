Барнаульцы пожаловались на «свиней» в ленточном бору

Жители Барнаула обратили внимание на огромную кучу мусора в ленточном бору. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «В курсе 22».

«Свиньи опять в ленточном бору вывалили кучу мусора! Кто ответит за мусор в лесу?» — сказано в публикации.

Фото: «В курсе 22»

На фото можно увидеть множество пакетов и разбросанных отходов. При этом где именно были сделаны эти снимки, автор заметки не уточнил.

Отметим, что барнаульцы регулярно сообщают о кучах мусора в различных частях города. Один из последних таких случаев произошел на улице Чкалова, где горожане «загадили» мусорную площадку, которую недавно очистили. В краевом Минприроды заявили, что направили по этому поводу письмо в адрес мэрии, а саму площадку в кратчайшие сроки привели в порядок.