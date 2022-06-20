Деревья выживут. В Минприроды Алтайского края рассказали, почему не обрабатывают леса от шелкопряда

В Минприроды Алтайского края рассказали, почему в регионе не обрабатывают леса от шелкопряда. Как сообщает пресс-служба ведомства, на текущем этапе такой необходимости нет.

По заверениям специалистов, от «нашествия» сибирского шелкопряда хвойные деревья не погибнут. В большей зоне риска находится лиственница, однако ее хвоя способна восстановиться в течение одного сезона несколько раз, что уже произошло в Шипуновском районе.

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Через несколько недель гусеницы станут куколками, а после — бабочками, которые отложат яйца. Вылупившиеся гусеницы будут зимовать в лесной подстилке, а когда они выйдут на поверхность, весной 2023 года, леса обработают биопрепаратом Липидоцидом. Он действует на пищеварительную систему гусениц, и они гибнут.

Поведение вредителя будет исследоваться лесопатологами до осени. Также специалисты лесного хозяйства готовят обоснования для Рослесхоза, чтобы им выделили средства на истребительные мероприятия. Заранее подготовка к ним не ведется, поскольку вспышки распространения шелкопряда неустойчива — если в период спаривания пойдут дожди, то у бабочек не получится отложить много яиц.

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Говоря о вспышках распространения непарного шелкопряда, то его основное отличие от «сибиряка» — питание листьями берез, осин, дубов и садовых деревьев. Несмотря на высокую плодовитость и умение мигрировать на большие расстояния, поврежденные этим шелкопрядом «дикие» насаждения, как правило, не гибнут. Под угрозой находятся лишь садовые насаждения, а потому важно не дать новым особям появиться и распространиться дальше по садовому участку. Для этого можно собирать яйцекладки руками или ложкой, или же обмотать ствол у основания клейкой лентой липкой стороной наружу.

К началу июля гусеницы окукливаются и повреждение насаждений прекращается. Деревья успевают восстановить листву и подготовиться к зиме. В очагах непарного шелкопряда отмечается только снижение урожайности семян и прироста древесины.