Гроза мусора. Как в Барнауле появился экосупергерой и почему он скрывает своё лицо

Уже полтора года в Барнауле действует экологический супергерой, который называет себя Чистомэном. Он борется в Барнауле не с преступниками и суперзлодеями, а с мусором: проводит экологические акции, убирает стихийные свалки и жёстко критикует тех, кто их устраивает. При этом никто не знает, что за человек скрывается под маской. Amic.ru поговорил с активистом и спросил, почему он не раскрывает своей личности и как появился этот образ.

Чистомэн. Начало

— Как появился Чистомэн?

— Ежедневно я видел своими глазами, на улице, в соцсетях и в СМИ образовавшиеся в том или ином месте незаконные свалки. Сначала я писал жалобы в администрации района или города, бывало по несколько раз. Потом полез в Сеть, решил посмотреть, как с этой проблемой борются в других городах России. Прочитал о Челябинске и их Чистомэне. Подумал, почему бы не создать точно такого же персонажа и в нашем городе, который по-любому будет привлекать много внимания к проблемам экологии и мусора. И на данный момент это работает. Пусть локально и в тех местах, на которые я укажу, но работает.

— Как вы заинтересовались экологической темой?

— Я обратил внимание на ситуацию года три назад. Но сказать, что начал тогда интересоваться экологической темой, нельзя. Если честно, до прошлого года как-то не придавал всему этому особого значения и не понимал масштабы загрязнения Барнаула, а они велики. Сильно загрязнены, например, реки Барнаулка и Пивоварка. Очень много мусора на окраинах, во дворах, в рощах, в парках. Например, в парке «Юбилейный» он всё ещё есть.

— Сколько времени Чистомэн существует?

— Примерно с мая прошлого года. Тогда же был первый рейд в этом образе.

— С тех пор как часто ходите на уборки? Есть ли какая-то периодичность рейдов?

— На самом деле моя работа не позволяет составить какой-то определённый график рейдов. Но раза два-три в неделю выхожу.

— Сколько времени примерно длится один рейд?

— По-разному. Зависит от количества мусора. На последние рейды по целому дню уходило.

— Вы упомянули о своей работе. Кем вы работаете?

— Кем именно — не скажу. В крупной компании, в сфере услуг.

— Насколько трудно совмещать активизм с вашей работой?

— Трудновато всё совмещать, но не чересчур. График у меня плавающий, вызвать могут в любой момент, есть незапланированные ситуации. Кажется, что день свободен, соберёшься в рейд и позвонить могут.

— Сколько вам лет, если не секрет?

— Секрет.

Мусор, собранный Чистомэном / Фото с личной страницы Чистомэна во «ВКонтакте»

Зачем ему маска?

— Вы убираете мусор в маске или она нужна только для фото?

— Если я убираю мусор в людных местах, то всегда делаю это в маске. Да и в безлюдных тоже её надеваю. Она от холода спасает.

— Прохожие как реагируют на маску? Никто не пугается?

— Никто, люди с юмором относятся.

— Никто не узнавал вас на улице во время уборки?

— Узнают люди, но не подходят. Потом в соцсетях просто пишут, что видели меня, и всё.

— А почему вы решили действовать анонимно и не раскрывать свою личность? Чтобы повторить образ челябинского персонажа или есть ещё какие-то причины?

— Такой образ более запоминающийся и привлекает много внимания, даже не столько к себе, сколько к тем проблемам, о которых я говорю. Да и зачем делать всё это с открытым лицом? Ведь я встречаю немало агрессии по отношению к себе.

— От кого идёт агрессия?

— От комментаторов в соцсетях. Бывает, что она выходит за рамки обсуждаемой ситуации и перерастает в недовольство тем, чем я занимаюсь. Например, недавно один из них писал: «Иди, помойки разгребай, клоун».

— Вас подобный хейт в интернете не задевает?

— Нет. Всё же адекватных комментариев гораздо больше.

— А как семья реагирует на вашу деятельность? Поддерживает?

— Конечно. Они реагируют положительно и все поддерживают.

— У вас в семье никто не занимается уборкой мусора?

— Занимается. Ходим всей семьёй, если проводятся субботники, организованные волонтёрами или просто неравнодушными людьми. Ребёнка только с собой не берём, он слишком маленький для этого, с бабушкой дома сидит.

Мусор, собранный Чистомэном / Фото с личной страницы Чистомэна во «ВКонтакте»

Суперсила и рейды «по наводке»

— Как вы находите эти «мусорные» места? Вы сами их замечаете или люди о них рассказывают в соцсетях?

— Что-то сам нахожу, что-то сам замечаю. Большинство рейдов я провёл «по наводке». Но, кстати, по моим личным ощущениям, люди уже как-то скептически относятся к уборкам. Видимо, их настолько задолбала эта ситуация, что они уже и не верят в возможность добиться чистоты в том или ином месте. С одной стороны, жители города сами создают неблагоприятные как для себя, так и для природы условия. Казалось бы: ну выйдите сами, скоординируйтесь в местных чатах и приберитесь. Но с другой стороны, мусора бывает так много, что люди своими силами убрать всё и не могут.

— Но неравнодушные всё равно есть? Я так понимаю, вам помогают люди, вывозят мусор на машинах?

— Помогают, огромное им спасибо. Откликаются многие, но в основном в те дни, на которые у меня нет планов выходить в рейд. В целом люди даже КамАЗы предоставить готовы, «Газели», грузовики и пикапы. И это очень круто.

— То есть желающих много, но договориться с ними бывает сложно?

— Да. Опять же, в основном из-за нестабильного рабочего графика.

— А почему вы работаете один, а не присоединяетесь к волонтёрским организациям и движениям, которые занимаются уборкой?

— Я к ним присоединяюсь, но уже не как Чистомэн. Правда, в этом году, если честно, в составе тех или иных волонтёрских экоорганизаций удалось выйти всего несколько раз.

— Из каких мест вы больше всего мусора вывезли?

— На данный момент это две локации — Барнаулка и территория Алтайской таможни, напротив ЖК «Адмирал». С Барнаулки вывезли целый прицеп с мусором.

— Через какие каналы вы рассказываете о рейдах? Я видел страницу во «ВКонтакте» и посты в паблике «Барнаул 22». Есть ли ещё что-то? Планируете ли создавать ещё какие-то группы, страницы, как-то расширять деятельность?

— У меня есть Instagram (экстремистская и запрещённая в России соцсеть, — прим. ред.). Задумываюсь о создании группы во «ВКонтакте». Пока так.

— Как вы сейчас формулируете свою цель? Просто хотите как можно больше мусора в Барнауле убирать или планируете полностью очистить какие-то отдельные локации?

— Всё сразу. И сам отдельные локации хочу очистить, и ответственных за мусор заставить работать с помощью своей «суперсилы». Ну и другим хочу подать пример.

— «Суперсила» в данном случае — это что конкретно? Медийность?

— Да, о чём я и говорил ранее. Например, если речь идёт о какой-то компании, на чьей территории (часто — по её вине) образовалась свалка, то после моего поста она её захочет убрать без лишнего шума.

— Вы не боитесь, что могут быть какие-то «наезды» или разборки со стороны такой компании?

— Сомневаюсь, что им это нужно, зная, что каждый свой шаг я освещаю. Проще убрать мусор и не заморачиваться.

Чистомэн / Фото с личной страницы барнаульского Чистомэна во «ВКонтакте»

Итоги, планы и свиньи

— Как вы пока оцениваете свою работу? Удаётся достигать того, чего хотите? Стали ли на ваши посты больше обращать внимания власти, обычные люди?

— На данный момент на все эти вопросы могу ответить утвердительно. Но, думаю, что со стороны давать какие-то оценки проще и правильней.

— Совсем скоро наступает зима. Вы даже в морозы продолжите ходить в рейды?

— Буду продолжать. Но тут проблема даже не в морозах, а в сугробах. Придётся искать те места, где они не такие высокие и плотные.

— Вы много критикуете людей, которые засоряют природу, и называете их свиньями. Почему используете такой агрессивный стиль? И как считаете, можно ли как-то переубедить этих людей, донести до них все эти банальные вещи о недопустимости загрязнения природы?

— Я не считаю, что использую агрессивный стиль. Даже наоборот — «свиньи», это самое безобидное слово, которым их можно назвать. Можно ли переубедить? Думаю, можно. Но для этого надо со всех сторон вдалбливать в головы то, что загрязнять природу — это ненормально, давить на жалость, показать фотографии погибших из-за мусора животных, птиц или водить экскурсии на места их гибели. Ну и «конские» штрафы — самое главное.

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