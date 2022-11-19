Магнитная буря обрушится на Алтайский край 20 ноября

Магнитная буря ожидается в Алтайском крае 20 ноября, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии.

По данным учёных, она продлится всего три часа. При этом её мощность будет соответствовать уровню G1 — слабая буря. Затем магнитосфере потребуется ещё около трёх часов на то, что перейти из возбуждённого состояния в спокойное.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Добавим, что под влиянием магнитных бурь метеозависимые люди и гипертоники могут испытывать головные боли и скачки давления. Достичь устойчивости можно здоровым образом жизни, правильным питанием, режимом сна и бодрствования, умеренными физическими нагрузками, а также нахождением на свежем воздухе.