На Алтае нашли муравейник длиною с дом

В Алтайском крае нашли, вероятно, самый большой муравейник в регионе, сообщают «Вести Алтай».

Он расположен в Колыванском лесничестве на границе Павловского и Топчихинского районов. Необычную находку сделал ветеран местного лесного предприятия, который пошёл по грибы.

Мужчина вызвал коллег и те рулетками зафиксировали рекорд. Высота муравейника составила 96 сантиметров, а длина — 10,4 метра.

Кадр из видео / «Вести Алтай»

Лесничие теперь планируют подать заявку в Книгу рекордов России, чтобы муравейник получил звание самого длинного в стране. Титул же самого крупного носит муравейник из Томской области — 2,5 метра высотой и 5 метром в диаметре, отмечает издание.