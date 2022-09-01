В Алтайском крае пять браконьеров убили годовалого лосёнка

В селе Бураново Калманского района полицейские задержали пятерых местных жителей, подозреваемых в незаконной охоте на лося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, накануне в пяти километрах от населённого пункта злоумышленники застрелили годовалое животное из незарегистрированного ружья.

«Тушу животного мужчины разделали на месте забоя и поделили мясо между собой. Во время его перевозки на грузовике подозреваемые были задержаны. Свою вину мужчины отрицать не стали и признались в содеянном», — говорится в сообщении.

Фото: 22.мвд.рф

У подозреваемых изъяли два незарегистрированных охотничьих ружья 12 калибра, патроны и ножи. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба»). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 27 августа в Алтайском крае начался сезон охоты на боровую, водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь. Его открыли больше 70 тысяч человек.