«Задал он жару конкретно». Сазана весом 31,5 килограмма выловил житель Алтайского края
Ценный трофей мужчина поймал в Обском море
28 августа 2022, 10:05, Никита Черников
Житель Алтайского края Павел Мансуров выловил в Обском море сазана весом 31,5 килограмма. О своём достижении рыбак рассказал в Алтайском рыболовном сообществе во «ВКонтакте».
По его словам, вытягивал гиганта он почти в течение часа.
«Задал он жару конкретно, сначала 15 минут борьбы с берега, но когда я понял, что с берега не получится вытащить эту рыбу, мы садимся в лодку и этот паровоз катает нас 40 минут по водохранилищу», — рассказал мужчина.
Ценный трофей он забрал себе. Помимо этого, рыбак также выловил ещё два сазана — по 7 килограмм каждый.
Ранее сообщалось, что барнаулец поймал 22-килограммового сазана, а бийчане — щуку на 15 кило.
Комментарии
Новости партнеров