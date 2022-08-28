«Задал он жару конкретно». Сазана весом 31,5 килограмма выловил житель Алтайского края

Житель Алтайского края Павел Мансуров выловил в Обском море сазана весом 31,5 килограмма. О своём достижении рыбак рассказал в Алтайском рыболовном сообществе во «ВКонтакте».

По его словам, вытягивал гиганта он почти в течение часа.

«Задал он жару конкретно, сначала 15 минут борьбы с берега, но когда я понял, что с берега не получится вытащить эту рыбу, мы садимся в лодку и этот паровоз катает нас 40 минут по водохранилищу», — рассказал мужчина.

Ценный трофей он забрал себе. Помимо этого, рыбак также выловил ещё два сазана — по 7 килограмм каждый.

Ранее сообщалось, что барнаулец поймал 22-килограммового сазана, а бийчане — щуку на 15 кило.