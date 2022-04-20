Алтайские власти ищут дополнительные возможности для поддержки проектов Барнаульского меланжевого комбината

Правительство Алтайского края ищет дополнительные возможности для поддержки инвестиционных проектов Барнаульского меланжевого комбината. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, об этом заявил глава региона Виктор Томенко в ходе посещения предприятия. Масштабная модернизация производства на «Меланжисте Алтая» будет проводиться в течение нескольких лет.

Как рассказала генеральный директор меланжевого комбината Людмила Осипова, в 2021 году запущены три линии обработки ткани — газоопальная, линия подготовки ткани к окрашиванию и линия окрашивания ткани. В 2022 году планируется начать строительство нового производственного корпуса, чему предшествует государственная экспертиза (в том числе экологическая) и процедура получения разрешения на строительство здания.

По словам Людмилы Осиповой, в развитие производство уже вложено порядка миллиарда рублей инвестиций, это в том числе затраты на строительно-монтажные работы и на приобретение оборудования. В 2022 году на предприятии планируется освоить порядка 3,7 миллиарда рублей, а в 2023 году — порядка 4,2 миллиарда рублей.

«Данные вливания позволят нам запустить новое отделочное производство в абсолютно новых корпусах с новым наименованием оборудования. Это полная цепочка отделочного производства, чтобы увеличить объем производства с 7-8 миллионов метров на сегодняшний день до 12 миллионов метров, привлечь порядка 300 человек на новое оборудование. Понятно, что это будут в основном молодые кадры, готовые работать на сложном оборудовании, на котором всё автоматизировано, всё электронное. И запустить этот проект планируем в конце 2023 года — начале 2024 года. Такие задачи перед собой ставим», — рассказала Осипова.

По ее словам, для увеличения производства до 24 миллионов рублей на следующих этапах потребуется провести дополнительные финансовые вливания, которые в сумме по всему проекту составят порядка 12-13 миллиардов рублей.

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Для поддержки инвестиционных планов меланжевого комбината правительство Алтайского края направляет на модернизацию городских инженерных сетей более 900 миллионов рублей из средств привлеченного бюджетного инфраструктурного кредита. Это решение краевой власти позволит провести реконструкцию действующей инфраструктуры, которая подведена к площадке предприятия, чтобы удовлетворить растущие потребности производства в водоснабжении и водоотведении.

Правительство края также ищет дополнительные возможности для поддержки таких предприятий, в том числе в Барнауле планируется создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа.