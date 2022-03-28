Барнаульский завод «Нортек» может нарастить производство за счет заказов «Аэрофлота»

Барнаульский завод «Нортек», который занимается изготовлением шин, может серьёзно нарастить производство. На предприятии сообщили, что заказы поступили от «Аэрофлота» и представителей оборонной области.

Как пишет «Толк», окончательное решение по данному вопросу ещё не принято. Заместитель генерального директора предприятия Алексей Терехович отметил, что сейчас на заводе делается всё для того, чтобы справиться с возможным приростом объёмов работы.

Напомним, что из-за введённых в отношении России санкций свою деятельность в стране приостановили крупные производители шин, среди которых Pirelli, Michelin, Bridgestone, Continental, Nokian Tyres, Yokohama.

Основной причиной для принятия такого решения стали проблемы в логистике.