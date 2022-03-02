Эксперты выяснили, какую зарплату получают жители Алтайского края
Большая часть опрошенных рассказали о том, что их уровень заработка составляет менее 30 тысяч рублей
2 марта 2022, 08:58, Илья Звягинцев
Аналитики портала hh.ru выяснили, какую зарплату получают жители Алтайского края. 40% опрошенных заявили, что их уровень месячного заработка составляет менее 30 тысяч рублей.
Чаще всего о низком уровне зарплаты говорили студенты, работники образования и науки, административный персонал и начинающие специалисты.
36% рассказали, что они зарабатывают от 30 до 50 тысяч рублей. Чаще всего это представители сферы закупок и автобизнеса.
15%, среди которых строители, рабочий персонал и работники сферы транспорта, рассказали о заработке от 50 до 100 тысяч рублей.
Более 100 тысяч рублей зарабатывают лишь 9% респондентов.
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