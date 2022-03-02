Эксперты выяснили, какую зарплату получают жители Алтайского края

Аналитики портала hh.ru выяснили, какую зарплату получают жители Алтайского края. 40% опрошенных заявили, что их уровень месячного заработка составляет менее 30 тысяч рублей.

Чаще всего о низком уровне зарплаты говорили студенты, работники образования и науки, административный персонал и начинающие специалисты.

36% рассказали, что они зарабатывают от 30 до 50 тысяч рублей. Чаще всего это представители сферы закупок и автобизнеса.

15%, среди которых строители, рабочий персонал и работники сферы транспорта, рассказали о заработке от 50 до 100 тысяч рублей.

Более 100 тысяч рублей зарабатывают лишь 9% респондентов.