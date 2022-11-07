Еще один бренд одежды уйдет из России

Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью уйдёт c российского рынка на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников ретейлера.

По информации издания, все магазины марки окончательно закроются в стране до Нового года, однако точной даты прекращения работы представители компании не назвали. Отмечается, что на данный момент в торговых точках распродают предметы гардероба, обувь и аксессуары, которые остались на складах в России.