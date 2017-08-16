Импорт бриллиантов в России увеличился в два раза

Импорт алмазов и бриллиантов в России увеличился за первое полугодие 2017 года в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета "Известия".

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за январь-май в Россию привезли более 60,5 тысяч обработанных и необработанных алмазов. В четыре раза увеличился ввоз рубинов, сапфиров и изумрудов.

Специалисты считают, что импорт увеличился из-за облегчения рынка и политики ЦБ, когда регулятор активно закрывает банки, занимающиеся обналичиванием незаконных доходов. Также эксперты связывают увеличение импорта с тем, что участники рынка всё больше втягиваются в законный оборот, боясь рисков за нелегальный провоз драгоценных камней через таможню и проблемного расчета за ввезенные драгоценности.