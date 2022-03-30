Мишустин подписал закон о легализации параллельного импорта

Правительство России легализовало параллельный импорт на товары, которые содержат результат интеллектуальной деятельности. Как сообщает ТАСС, теперь их можно будет ввозить и продавать без разрешения правообладателя.

«Еще один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Политик отметил, что накануне власти приняли закон, который наделяет кабмин правом определять перечни продукции, «в отношении которой устанавливается фактически международный принцип исчерпания прав на товарный знак».

«Список продукции, которую можно будет ввозить в РФ в рамках такого механизма, будет утверждаться Министерством промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств», — добавил премьер.

Как отметил Мишустин, такой подход позволит гарантировать поставки товаров в РФ «вопреки недружественным действиям иностранных политиков».